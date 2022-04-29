Esentepe Ortaokulu'na müdür, kimi okullara muavinler atandı

Kamu Hizmeti Komisyonu, Zehra Güçlühan'ın Genel Ortaöğretim Dairesi kadroları altında, Esentepe Ortaokuluna Okul Müdürü olarak atanmasına karar verdi. Güçlühan'ın ataması 9 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.

Ayrıca, 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren, Genel Ortaöğretim Dairesi veya Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadroları altında Okul Müdür Muavini olarak atanacak isimler de Kamu Hizmeti Komisyonunca açıklandı.

Söz konusu isimler ve görev yerleri şöyle:

1- Cemal ESKİCİ Lapta Yavuzlar Lisesi

2- Ayşen KADIOĞLU BAŞARANER Lapta Yavuzlar Lisesi

3- Fatma ONAT Hala Sultan İlahiyat Koleji

4- Yeliz HOŞGÖR Atatürk Meslek Lisesi

5- Çise SAKALLI ZAİFOĞLU Kurtuluş Lisesi

6- Nur ARİFOĞLU Kurtuluş Lisesi

7- Bilal ÇALIKUŞU Kurtuluş Lisesi

Kamu Hizmet Komisyonu ayrıca Murat BARBAROS’un 25 Nisan 2022 tarihinden itibaren, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Yardımcı Turizm Hizmetleri Sınıfı, IV. Derece Müze Memuru mevkiine atanmasına karar verdi.