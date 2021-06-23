Esendağlı'nın "Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu" çok satanların başında
Işık Kitabevi, 16 Haziran – 23 Haziran’daki Haftanın Çok Satan Kitapları paylaştı
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Işık Kitabevi, 16 Haziran – 23 Haziran’daki Haftanın Çok Satan Kitapları paylaştı
Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu - Hasan Esendağlı - Limasol Bankası Kültür Yayınları
- Kar Uykusu - Neşe Yaşın - Ayrıntı Yayınları
- Sırlar Adası - Turgül Tomgüsehan - Postiga Yayınları
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
- Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001 - Aytunç Şabanlı - Işık Kitabevi Yayınları
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Balıkçı ve Oğlu - Zülfü Livaneli - İnkılâp Kitabevi
- Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı Aktaş - İndigo Kitap
- Gecikmeli Teslimiyet - M. Barış Muslu - Doğan Kitapçılık
- Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupery - Can Çocuk Yayınları
- Veba Geceleri - Orhan Pamuk - Yapı Kredi Yayınları
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Etiketler : ışık kitabevi