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Esendağlı'nın "Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu" çok satanların başında

Esendağlı'nın "Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu" çok satanların başında

Işık Kitabevi, 16 Haziran – 23 Haziran’daki  Haftanın Çok Satan Kitapları paylaştı

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Işık Kitabevi, 16 Haziran – 23 Haziran’daki  Haftanın Çok Satan Kitapları paylaştı

 

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu - Hasan Esendağlı - Limasol Bankası Kültür Yayınları
  • Kar Uykusu - Neşe Yaşın - Ayrıntı Yayınları
  • Sırlar Adası - Turgül Tomgüsehan - Postiga Yayınları
  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
  • Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001 - Aytunç Şabanlı - Işık Kitabevi Yayınları

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Balıkçı ve Oğlu - Zülfü Livaneli - İnkılâp Kitabevi
  • Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı Aktaş  - İndigo Kitap
  • Gecikmeli Teslimiyet - M. Barış Muslu - Doğan Kitapçılık
  • Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupery - Can Çocuk Yayınları
  • Veba Geceleri - Orhan Pamuk - Yapı Kredi Yayınları

 

 

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