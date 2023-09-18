Esendağlı: “Uzun yargı süreçleriyle tedirgin edilen insan sayısında ciddi artış görülüyor”

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, devletin ülke ve toplumun sorunlarına çözüm üretecek noktadan hızla uzaklaştığına dikkat çekti, bu durumun kanıksandığını belirtti.

Esendağlı, Kıbrıs Türk toplumunun devlete olan inanç ve güveninin ciddi hasar gördüğünü, neredeyse kaybolma noktasına geldiğini ifade etti.

Hükümetin “biz yapalım, yargı bozarsa bozsun” yaklaşımıyla hareket ettiğini söyleyen Esendağlı, bu durumu eleştirdi, hükümetin her icraatının mahkemelere taşıma anlayışının da yanlış olduğunu ifade etti.

Esendağlı, mahkemelerde yaratılan siyasi nitelikli dava yoğunluğunun yargıyı hedef haline getirme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.

Yargı bağımsızlığının ülkedeki tüm kurumları ve bireyler tarafından gözü gibi korunması gerektiğini vurguladı.

“Ceza dosyası tazmin yetkisi adeta bir baskı aracı olarak kullanılıyor”

Esendağlı, polis teşkilatının içinde bulunduğu durumun endişe verici noktaya ulaştığına değindi.

Polisin cezai soruşturmalarla ilgili icraatının adil olmadığı uyarısını yapan Esendağlı, “Olgusal veya yasal olarak zayıf ceza dosyaları talepleriyle kişilerin özgürlüklerin kısıtlanıyor, mahkumiyetle sonuçlanmayacak uzun yargı süreçleriyle tedirgin edilen insanların sayısında ciddi artış gösteriyor. Ceza dosyası tazmin yetkisi adeta bir baskı aracı olarak kullanıldığını söylemek yanlış olmaz.

İfade özgürlüklerini hedef alan dosyalar bu anlamda kategorik örnek teşkil eder” şeklinde konuştu.