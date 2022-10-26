Esendağlı: “Çok ciddi eksikliklerle yeni cezaevine taşınma, endişe yarattı”

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, mahkum ve tutukluların yeni cezaevine taşınma işlemlerine başlandığı bilgisi aldıklarını ama bunun yanında yeni cezaevinin çok ciddi ve temel konularda eksiklikleri olduğu için endişelerin de kendilerine iletildiğini aktardı.

Esendağlı, bu endişelerde gerçeklik payı varsa, mevcut eksiklikler giderilmeden bu taşınmanın gerçekleşmemesi gerektiğine işaret etti.

Esendağlı’nın paylaşımı şöyle:

“Cezaevindeki mahkum ve tutukluların yeni cezaevine taşınma işlemlerine başlandığını öğrendik. Ancak, yeni cezaevinin çok ciddi ve temel konularda eksiklikleri olduğu; bu eksiklikler sebebiyle mahkum ve tutukluların yaşam koşullarının mevcut cezaevinden dahi geri gidebileceğine ilişkin endişeler tarafımızla paylaşılmıştır.

Bu endişelerde gerçeklik payı varsa, mevcut eksiklikler giderilmeden bu taşınmanın gerçekleşmemesi; aksi halde ise mahkum, tutuklu ve ailelerinin yeni cezaevinin koşullarının insani ihtiyaçları karşıladığı konusunda bilgilendirilerek endişelerinin giderilmesi gerekmektedir.”