20 Temmuz Türkiye’nin adaya askeri müdahalesinin yıl dönümü “kutlamaları” için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Esasen Kıbrıs Türk tarafının tezi olan federal çözüm karşısında Rumlar üniter devleti savundu” dedi.

KKTC’yi dünyanın tanıması için çağrı yapan Erdoğan KKTC’nin artık daha görünür olduğunu iddia etti. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Rumlar hep çözümsüzlük peşinde koştu. Hep reddettiler, müzakere masalarından kaçtılar. Esasen Kıbrıs Türk tarafının tezi olan federal çözüm karşısında Rumlar üniter devleti savundu. Biz artık denenmiş çözüm modelinde ısrarcı olmayız. Biz Tatar’ın iki devletli çözüm modelinin arkasındayız.”

"Kıbrıs Türklerinin kaybedecek bir 60 yılı daha yok"

"İbret alarak, ders çıkartarak, bir daha benzer acıların asla yaşanmaması için ne yapılması gerekiyorsa biz onu yaparız. Kardeşlerim, bakınız bugüne kadar şu gerçeğe defalarca şahit olduk. Adanın tek başına sahibi olmalarına izin verilmeyeceğini bildikleri için Rumlar hep çözümsüzlük peşinde koştu. Kıbrıs Türk tarafı ne zaman yapıcı bir irade ortaya koysa sunulan planları reddettiler. Müzakere masalarından kaçtılar. Ne var ki masayı her devirdiklerinde çözüm istediklerini, müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini ileri sürdüler. Kıbrıs Türklerini azınlık olarak görüp sözde devletlerine yamamaya çalıştılar. Biliyorsunuz, esasen Kıbrıs Türk tarafının teklifi olan federal çözüm karşısında Rumlar üniter devlet diye tutturmuşlardı.

Federal model, merhum Denktaş'ın liderliğinde müzakerelerin temel çerçevesi olarak kabul edilmişti. Peki 1960 ortaklık devletinde olduğu gibi federal çözüm modelini de kabullenemeyen Rumlar ne yaptı? 2 toplumlu, 2 kesimli federal model temelinde hazırlanan bütün çözüm önerilerini reddettiler. Değerli Kardeşlerim, Kıbrıs Türklerinin kaybedecek bir 60 yılı daha yok. Biz artık tüketilmiş federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz. Kıbrıs Türk tarafının desteğini açıkça çektiği, birçok kez denenmiş ve başarısız olmuş bir çözüm modelinde ısrarcı olmanın kimseye bir faydası bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın ortaya koymuş olduğu iki devletli çözüm vizyonunun tüm gücümüzle arkasındayız."