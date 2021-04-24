Ertuğruloğlu ile Akıncı arasında ‘papağan’ polemiği

Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrı resmi toplantısına ilişkin değerlendirmeler yapan 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tatar’ın "Türkiye’nin gölgesi olduğunu" söyleyerek “Cenevre’de Ankara’nın papağanı olacak şekilde davranış sergileyecek” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise sosyal medya hesabından Akıncı’nın bu sözlerine tepki gösterdi.

Ertuğruloğlu açıklamasında, Mustafa Akıncı’nın “terbiye sınırlarını aştığını” söyleyerek, “eski dahi olsa, bir Cumhurbaşkanına hiç yakışmayan böylesi bir söylem sahibi Akıncı’ya sormak gerekir: Sen acaba kimin papağanısın?” diye sordu.

Ayşemden Akın’ın “Bugün Kıbrıs”ta adlı programına konuk olan 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, önümüzdeki hafta Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrı resmi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, “Crans Montana’da tarihi bir fırsat kaçırıldı” diyerek, bu görüşmelerden bir şey çıkmayacağı yorumunda bulunmuştu. Akıncı, “Bütün BM parametrelerini çöpe atan bir Türkiye yönetimi ve buradaki Sayın Tatar aynı söylemi sürdürüyor” ifadelerini kullanarak, ”Cenevre’den bir şey çıkmayacağı kesin” yorumunu yapmıştı.