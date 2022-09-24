Ertuğruloğlu, Di Carlo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu BM Genel Sekreteri’nin Yardımcısı Di Carlo ile görüştü. Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ertuğruloğlu görüşmede, Kıbrıs konusuna ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi ve Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu muhatabına aktararak kayda geçirdi.