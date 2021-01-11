Ertuğruloğlu Ankara’da

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun resmi davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya gitti.

Temaslarına bugün başlayacak olan Ertuğruloğlu, ilk önce Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Ardından, Türkiye saati ile (TSİ) 12.00’de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bakanlıkta bir araya gelecek. Baş başa yapılacak görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek.

İki bakan 13.30′ da (TSİ) ortak basın açıklaması yapacak.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Çavuşoğlu’nun ardından, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la da görüşecek.