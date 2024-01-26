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Ertuğrul Çok Sesli Çocuk Korosu sahneye çıkıyor

Ertuğrul Çok Sesli Çocuk Korosu sahneye çıkıyor

Şht..Ertuğrul İlkokulu öğrencilerinden oluşan Ertuğrul Çok Sesli Çocuk Korosu, 29 Ocak Pazartesi saat 19:00’da Dönem Sonu Konseri gerçekleştirecek.

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Şht..Ertuğrul İlkokulu öğrencilerinden oluşan Ertuğrul Çok Sesli Çocuk Korosu, 29 Ocak Pazartesi saat 19:00’da Dönem Sonu Konseri gerçekleştirecek.

Okul öğretmenlerinden Hare Yakula'nın şefliğinde gerçekleşecek konserde eğitim dönemi boyunca çalışılan marşlar, müzikallerden şarkılar, çok sesli klasik ezgiler ve beden müziği performansı yer alacak.

9 Ocak Pazartesi günü saat 19:00’da Şht. Ertuğrul İlkokulu Salonu'nda yer alçak konsere giriş ücretsiz olmakla beraber herkes davetlidir.

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