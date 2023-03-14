Meclis Genel Kurulu, milletvekillerinin güncel konuşmaları ile devam ediyor.

“Ülkedeki ‘Egemenlik’ Manzaraları” konulu güncel konuşma istemi ile söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, hükümetin muhalefetin eleştiri ve uyarılarını kaale almadığını, kayıtlara geçmesi amacıyla konuşma yaptıklarını belirterek sözlerine başladı.

Derya: “Kabinede değişiklik yaşanabilir”

Hükümet partileri UBP, DP ve YDP ile “egemenlik” anlayışlarının da farklı olduğunu kaydeden Derya, “Biz egemenlik dediğimizde bu ülkeyi yurt bilen herkesin toplumsal iradesinden bahsediyoruz” diyerek, hükümet ortaklarının ise iradeyi dışarıya veren, toplumsal iradenin devreden, kurumları gündelik menfaatlerin “mezesi” yapan bir egemenlik anlayışı olduğunu savundu.

İmzalanan uluslararası protokollerle yetkilerin devredildiğini ifade eden Derya, ülkedeki Vakıflar İdaresi’nin çalışmalarını da eleştirdi.

İhalesiz yakıt alımı konusuna da değinerek devletten AKSA’ya yıllık 28 milyon dolar ödeme yapıldığını söyleyen Doğuş Derya, Kamu İhale Yasası’nda yapılmak istenen değişikliğe karşı çıkan bakanların da görevden alınmak istendiğini savundu. Derya, önümüzdeki günlerde bu sebepten dolayı kabinede değişiklik yaşanabileceğini de ifade etti.

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın hâlâ görevden alınmamasına da tepki gösteren Derya, “Din İşleri Başkanı ‘hadsiz’ Ahmet Ünsal’ı görevden alamayacak kadar basiretsizsiniz sevgili eşit egemenler” ifadelerini kullandı ve “Araya deprem girdi diye unutacağız mı zannettiniz? Ne zaman görevden alacaksınız?” diye sordu.

“Ersin Tatar’ın yıllık benzin masrafı 900 bin TL”

Ülkede olası bir depremde ihtiyaçlara yapılacak harcamaların planlanması gerektiğini vurgulayan Doğuş Derya, bu yapılmazken izaz-ikram, istihdam, vergi bağışları ve gezilere ara verilmediğini, tasarruf yapılmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar’ın yurt dışı temasları ve yurt içi benzin harcaması konularında da eleştirilerde bulunan Derya, 3 haftada 2 kere yurt dışına çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yıllık benzin masrafının ise 900 bin TL olduğunu söyledi.

Maaşlardan kesinti yapılmasını öngören yasa önerisine de değinen Derya, kesinti yapılmaması için başvuru yapmak üzere 15 gün süre tanındığını aktararak, “Sizden haraç almalarına izin vermeyin” dedi ve halkı dilekçelerini hazır etmeye çağırdı.

Derya, külliye inşaatının depremden sonra daha da hızlandığını kaydederek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “külliye elzem mi” ve “Din İşleri Başkanı'nı neden görevden almadınız” diye soran çocukları azarladığını savunarak eleştirdi. Külliyenin devlet hastanesi projesine çevrilmesi çağrısında bulunan Derya, çocukların çadırlarda eğitim görmesine de tepki gösterdi.