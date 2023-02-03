Ersin Tatar şikayet etmişti: Savcılık, Atlı aleyhindeki davayı geri çekti

Ertuğrul SENOVA

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaları polise şikâyet etmesi üzerine başlayan mahkeme süreci, savcılığın davayı geri çekmesiyle sonlandı.

Polis, Ersin Tatar’ın şikâyeti üzerine Atlı hakkında soruşturma başlatmış ve “Müfsit Yayın Yapmak, Zemmedici Malzeme Yayınlama” suçlamasıyla Atlı mahkemeye çıkarılmıştı…

Savcılığın kararına ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Atlı’nın avukatı Hasan Esendağlı, savcılığın “Atlı’nın itham edildiği suçun unsurlarının oluşmadığı sonucuna vardığı” ve bu kapsamda davayı geri çektiğini söyledi.

Esendağlı, “Suçlama, Cumhurbaşkanına hakarettendi. Önce davayı getirdiler, sonra biz bu suçu kabul etmiyoruz, duruşma yapacağız deyince, hukuki değerlendirme yaptıklarını ve Atlı aleyhine getirdikleri davanın unsurlarının oluşmadığı kanaatine vardıklarını söylediler” şeklinde konuştu.