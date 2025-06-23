“Ersin Tatar seçilmesin, kazanmasın diye ne gerekirse onu yapacağım”

● Yeni partiyi 15 Temmuz'dan önce kuracağız

● Siyasi durum bu şekilde devam etmesi halinde sonuç felaket"

● Bana yakın isimler DP'den dışlandı.

● Parti bambaşka bir noktaya geldi. DP, o kurduğumuz parti değil. DP, politikasız, hedefsiz, adı birçok usulsüzlükle anılmaya başlanan bir parti konumuna geldi.

4'lü hükümet: Düşürüldü

▶ 4'lü hükümetin çok iyi yönetildiğini örneklerle anlatan Denktaş, “4'lü hükümeti kim bozdu?” sorusuna, “Fuat Oktay ve 'seni ortak Cumhurbaşkanı adayı yapacağız' dedikleri Kudret Bey bozdu" yanıtını verdi.

▶ AKP'nin kendisi ile "sorunu" olduğunu ancak bunun nedenini bilmediğini söyleyen Denktaş “Benimle ilgili sorunun ne olduğunu bilmiyorum” şeklinde konuştu.

▶ Türkiye'nin siyasi müdahalesinin son hükümet tarafından talep edildiğini adeta çağrıldığını söyleyen Denktaş, “Bunun durması gerekir” dedi.

Deneyimli siyasetçi, eski bakanlardan Serdar Denktaş, Ersin Tatar'ın kendisini temsil etmediğini vurgulayarak “Asla oyum oraya gitmez. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tatar seçilmesin, kazanmasın diye ne gerekirse onu yapacağım” dedi.

Serdar Denktaş, yeni kurulacak partinin adaylar arasında bir seçim yapacağını ve “Tatar haricinde bir adaya” destek vereceklerini açıkladı.

KANAL SİM'de çarpıcı açıklamalar…

Bir süredir yeni bir parti kurma çalışmaları yürüten Serdar Denktaş, yeni partinin 15 Temmuz'dan önce kurulacağını açıkladı.

KANAL SİM'de yayınlanan Ertuğrul Senova ve Mert Özdağ'ın hazırlayıp sunduğu Haber Toplantısı programının konuğu olan Serdar Denktaş çarpıcı açıklamalar yaptı.

Siyasi durumun bu şekilde devam etmesi halinde sonucun "felaket" olacağını anlatan Denktaş, gidişattaki kötüleşme nedeniyle siyasete geri döndüğünü söyledi.

Yeni bir DMP denemesi

UBP ve CTP dışındaki partileri bir araya getirmek için bir süre önce bir girişimi olduğunu ifade eden Denktaş, “1990'ın DMP örneği gibi bu partileri bir çatı altında bir araya getirebilir miyim diye bir denemem oldu. Tahmin edersiniz, bir partide duvara tosladık ve gerçekleşmedi" dedi.

Yakın çalışma arkadaşları ile yeni bir parti kurma konusundaki kararını anlatan Denktaş, “eski partim” dediği DP'ye bazı öneriler yaptığını ancak bu önerilere sıcak bakılmadığını söyledi.

“Merkez bir parti kurmak için kolları sıvadık. Çok yakın bir zamanda yeni partiyi kuracağız. Kamuoyunda bilinen isimler olacak" diyen Denktaş, 100-120 civarı isimle halkın önüne çıkacaklarını ifade etti.

Partinin ismi ile ilgili 12-13 öneri olduğunu bu konuda da karar aşamasında olduklarını kaydeden Denktaş, DP’de yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Kendisine yakın isimlerin DP'den dışlandığını belirten Denktaş, “Parti bambaşka bir noktaya geldi. DP, o kurduğumuz parti değil" dedi. "DP, politikasız, hedefsiz, adı birçok usulsüzlükle anılmaya başlanan bir parti konumuna geldi. Bana bu konuda kanıtlar geliyor" diyen Denktaş, Fikri Ataoğlu ile diyaloğunun sürdüğüne dikkati çekti.

Deneyimli siyasetçi, eski bakanlardan Serdar Denktaş, Ersin Tatar'ın kendisini temsil etmediğini vurgulayarak “Asla oyum oraya gitmez. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tatar seçilmesin, kazanmasın diye ne gerekirse onu yapacağım” dedi. Serdar Denktaş, yeni kurulacak partinin adaylar arasında bir seçim yapacağını ve “Tatar haricinde bir adaya” destek vereceklerini açıkladı.

"Rüşvet" ve "gece kulübü sahibi" iftiraları

Geçmiş siyasi hayatıyla ilgili de bazı iddialar ortaya atıldığına dikkati çeken Denktaş, bu iddiaların siyasete geri dönme kararı ile başladığına işaret etti.

Bunlardan birinin rüşvet aldığı iddiası olduğunu sözlerine ekleyen Denktaş, siyasi hayatında hiç rüşvet almadığını söyledi. Salı günü 18.00'den 20.00'ye kadar Lefkoşa Sarayönü'nde olacağını ve kendisiyle ilgili iddiası olanları meydana davet ettiğini söyleyen Denktaş “İddiası ve kanıtı olan varsa gelsin kanıtlasın, eğer kanıtlayamayacaklarsa da artık sussunlar" diye konuştu.

Kendisiyle ilgili “gece kulübü sahibi” gibi bir iftira da bulunduğunu ifade eden Denktaş “Bu üstüme yapıştırılmak istenen en aşağılık iftiradır” şeklinde konuştu. Gece sahibi olan çocukluk arkadaşı olduğu için bu iddiaların gündeme getirildiğini belirten Denktaş, “O arkadaşlık beni gece kulübü suçlamasına itti” dedi. Bu iddiaları gündeme getiren “yapının” örgütlü bir yapı olduğunu ve sosyal medyadaki sahte hesapları en yaygın kullanan kesim olduğunu iddia eden Serdar Denktaş, iddia sahiplerini kanıtlamaya davet etti.

Hükümetin bilinçli aldığı hiçbir karar olmadığını, Ankara'dan gelen taleplerinin olduğu gibi meclisten geçirilmeye çalışıldığını belirten Denktaş “Yüzlerine gözlerine benzetiyorlar” dedi. “Müthiş bir bilinçsizlik var, devleti bilmeme var, bürokrasi çok kötü durumda… Alınması gereken tedbirleri almıyorlar. Örneğin mülkiyet konusunda yapılması gerekenleri yapmıyorlar" diyen Denktaş, ülkenin çok kötü yönetildiğini kaydetti.

4'lü hükümet: Düşürüldü! "Fuat Oktay ve Kudret Bey bozdu"

4'lü hükümetin çok iyi yönetildiğini örneklerle anlatan Denktaş, “4'lü hükümeti kim bozdu?” sorusuna, “Fuat Oktay ve 'seni ortak Cumhurbaşkanı adayı yapacağız' dedikleri Kudret Bey bozdu" yanıtını verdi. 4'lü hükümetin askeri harcamalar dahil birçok kalemin iç kaynaklarca ödendiği bir dönem olduğunu belirten Denktaş, “Bunun alkışlanmasını beklerken biz, beğenilmedi ve o hükümet düşürüldü" dedi.

AKP'nin kendisi ile "sorunu" olduğunu ancak bunun nedenini bilmediğini söyleyen Denktaş “Benimle ilgili sorunun ne olduğunu bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin siyasi müdahalesinin son hükümet tarafından talep edildiğini adeta çağrıldığını söyleyen Denktaş, “Bunun durması gerekir” dedi.

Ersin Tatar'ın kendisini “Rauf Denktaş'ın öğrencisi” olarak görmesine işaret eden Denktaş “5'i geçmez ikisinin sohbetleri” diye konuştu.

Ersin Tatar’a oy vermeyeceğini söyleyen Denktaş “Ona oy vermem mümkün değil. Beni temsil etmiyor. Asla oyum oraya gitmez. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tatar seçilmesin, kazanmasın diye ne gerekirse onu yapacağım” dedi. Serdar Denktaş, yeni kurulacak partinin adaylar arasında bir seçim yapacağını ve “Tatar haricinde bir adaya” destek vereceklerini açıkladı.