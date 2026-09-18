Ersan Dağlı: “Çözüm sonrasının Kıbrıs’ına bugünden hazırlanmalıyız”

DAĞLI Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Ersan Dağlı, Kıbrıs’ta kapsamlı ve kalıcı bir çözümün gerçekleşmesi halinde ekonomik hayatın ve özellikle finansal hizmetlerin yeni bir döneme gireceğini belirterek, sigortacılık sektörünün de bu dönüşümün önemli unsurlarından biri olacağını ifade etti.

Dağlı, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis arasındaki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın geleceğinin yalnızca mevcut koşullar üzerinden değil, gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatlar çerçevesinde de değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kapsamlı ve kalıcı bir çözüm halinde ekonomik hayatın yanı sıra finansal hizmetlerde de yeni bir dönemin başlayacağını belirten Dağlı, DAĞLI Sigorta olarak böyle bir geleceği beklemek yerine bugünden hazırlık yaptıklarını söyledi.

Dağlı, Kıbrıs’ın güneyinde uygulanan Avrupa Birliği (AB) sigorta düzenlemeleri ile Solvency II yaklaşımını yakından takip ettiklerini belirterek, kurumsal yönetim, sermaye yeterliliği, risk yönetimi, aktüeryal yapı ve tüketicinin korunması gibi alanlardaki standartların şirketin uzun vadeli vizyonunda önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Uzun vadeli hedeflerinin, şartların ve mevzuatın izin verdiği ölçüde Baf, Limasol, Larnaka ve Lefkoşa’da faaliyet gösterebilecek, Avrupa standartlarında hizmet sunabilecek bir DAĞLI Sigorta yapısı oluşturmak olduğunu belirten Dağlı, bu hedefi yalnızca şirketin büyüme planı olarak görmediğini kaydetti.

Dağlı, bunun Kıbrıs’ın geleceğine, ekonomik bütünleşmesine ve olası bir çözüm sonrasında ortaya çıkabilecek yeni fırsatlara bugünden hazırlanmak anlamına geldiğini ifade ederek, “Bir çözüm yalnızca siyasi bir anlaşma değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Gerçek bir çözümün insanların, işletmelerin, sermayenin ve ekonomik faaliyetlerin birbirine daha fazla bağlandığı, ortak standartların ve güven ortamının oluştuğu yeni bir ekonomik düzeni de beraberinde getirmesi gerektiğini belirten Dağlı, sigortacılığın da bu düzenin “güven altyapısının en önemli parçalarından biri” olacağını söyledi.

DAĞLI Sigorta’nın gelecekte Kıbrıs’ın kuzeyinden doğan güçlü bir sigorta markası olarak Avrupa standartlarına hazır, teknolojiye açık ve teknolojiyi kullanan, güçlü sermaye ve reasürans yapısına sahip, kurumsal yönetim anlayışıyla çalışan ve Kıbrıs’ın tamamına hizmet verebilecek bir şirket olmasını hedeflediklerini kaydeden Dağlı, “Çözümün nasıl olacağını bugünden bilemeyebiliriz. Ama çözüm olduğunda nasıl bir sigorta şirketi olmak istediğimizi bugünden biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dağlı, açıklamasının sonunda liderlere başarılar diledi.