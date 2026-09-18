“İstedikleri kadar oyun çevirsinler, halk kararını vermiştir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, seçimlere kısa bir süre kala yaptığı açıklamada, halkın değişim isteğinin açık olduğunu belirtti.

İncirli, “Bizi yıllarca geriye götüren bu kötü yönetimden kurtulacak, ileriye doğru yeni bir hamle yapacağız” ifadelerini kullandı.

Hükümetin son dönemde yaptığı yasal değişikliklere ve siyasi gelişmelere de değinen İncirli, Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nda yapılan değişikliklerle karmanın kaldırılmasının, Siyasal Partiler Yasası değişiklikleriyle parti içi demokrasinin zedelenmesinin, seçimlerin yenilenmesi kararıyla yerel ve genel seçimlerin aynı güne alınmasının veya kabine değişikliğinin halkın iradesini ve seçim sonucunu etkilemeyeceğini söyledi.

İncirli, “İstedikleri kadar oyun çevirsinler. Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar. Halk kararını vermiştir” dedi.

Halkın değişim beklentisinin yalnızca hükümet edecek siyasi partinin değişmesinden ibaret olmadığını ifade eden Usar İncirli, toplumun ülkedeki kötü gidişatın değişmesini, sorunların çözülmesini ve geleceğe güvenle bakabilmeyi istediğini kaydetti.

CTP olarak Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığını ve demokratik iradesini savunmaya devam edeceklerini belirten İncirli, ülkedeki varlığa, kimliğe, ortak toplumsal değerlere ve ekonomik, sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkmak isteyen yurttaşlarla birlikte hareket edeceklerini söyledi.

İncirli, “Kötü niyetli, kötü yönetim nedeniyle kaybettiklerimizi teker teker geri kazanmak, kurumlarımızı yeniden ayağa kaldırmak ve geleceğimizi kendi ellerimizle yeniden kurmak için geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sıla Usar İncirli, “Hangi kesimden, hangi görüşten olursa olsun memleketini seven, memleketine sahip çıkan her bir yürek vuruşu ile birlikte” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.