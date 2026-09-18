Mağusa’nın bazı bölgelerinde yarın telefon ve internet hizmetleri etkilenecek
Telekomünikasyon Dairesi, Mağusa’nın bazı bölgelerinde yarın ses, veri ve internet hizmetleri bir süre etkileneceğini duyurdu.
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Mağusa’nın bazı bölgelerinde yarın ses, veri ve internet hizmetleri bir süre etkilenecek.
Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 08.00–18.00 saatleri arasında bölgeyi besleyen ana dağıtım kablosunda tamir çalışması yapılacak.
Çalışma; Küçük Sanayi, Sema Hotel, Polis Müdürlüğü, Baykal, Tıp Merkezi ve Yaşam Hastanesi bölgelerini kapsayacak.
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Etiketler : telekomünikasyon dairesi, İNTERNET