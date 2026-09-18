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  3. Mağusa’nın bazı bölgelerinde yarın telefon ve internet hizmetleri etkilenecek
Mağusa’nın bazı bölgelerinde yarın telefon ve internet hizmetleri etkilenecek

Mağusa’nın bazı bölgelerinde yarın telefon ve internet hizmetleri etkilenecek

Telekomünikasyon Dairesi, Mağusa’nın bazı bölgelerinde yarın ses, veri ve internet hizmetleri bir süre etkileneceğini duyurdu.

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Mağusa’nın bazı bölgelerinde yarın ses, veri ve internet hizmetleri bir süre etkilenecek.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 08.00–18.00 saatleri arasında bölgeyi besleyen ana dağıtım kablosunda tamir çalışması yapılacak.

Çalışma; Küçük Sanayi, Sema Hotel, Polis Müdürlüğü, Baykal, Tıp Merkezi ve Yaşam Hastanesi bölgelerini kapsayacak.

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