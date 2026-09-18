Şantiyede yangın

Haspolat’ta arızalı kamyonda çıkan yangın, şantiyedeki araç ve ekipmanlara zarar verdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında bir inşaat şirketine ait şantiye alanında bulunan, arızalı ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon alev aldı.

Maddi hasara uğrayan kamyondaki yangının sıçraması sonucu, hava kompresörü ile arızalı durumdaki JN 291 plakalı araç da zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken soruşturma sürüyor.