Yasadışı yollardan ülkeye girişle ilgili 6 kişi tutuklandı

Çayırova’da 5 kişinin yasa dışı yollardan ülkeye girişine aracılık eden bir kişi tutuklandı.

Çayırova’da dün gece 23.50’de İskele Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen M.A.S.H’nin (E-25) kullanımındaki araçta yapılan kontrolde, maddi menfaat karşılığında araçta bulunan kişinin onaylanmış liman olmayan bir yerden yasa dışı şekilde ülkeye giriş yapmalarını sağladığı ve söz konusu şahısları Kıbrıs’ın güneyine götürmeyi planladığı tespit edildi.

Tüm şahıslar tutuklandı.

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu…1 tutuklu

Güzelyurt’ta bir market önünde uyuşturucu maddeyle yakalanan bir kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün akşam 18.30 sıralarında Güzelyurt’ta bir marketin önünde şüpheli görülen M.Y.A’nın (E-34) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve yine aynı tür madde içerdiğine inanılan 2 kâğıt parçası bulundu. Şahıs tutuklandı.

Sahtekârlıkla para temini…

Güzelyurt'taki bir restoranın işletmecisi gibi davranarak, tanıdığını işe alacağı ve paraya sıkıştığı vaadiyle bir kişiden yalan beyanla 600 euro nakit para temin eden şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre Lefke'de 11 Eylül'de yaşanan olayla ilgili yürütülen ileri soruşturma neticesinde S.Z (E-54), Lokmacı barikatından Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığı sırada tutuklandı.

Sarhoşluk ve rahatsızlık…

Değirmenlik ve Mağusa’da sarhoşluk nedeniyle çevreyi rahatsız eden 2 kişi tutuklandı.

Değirmenlik’te dün S.S (K-55) 236 miligram, Mağusa’da ise H.S (E-53) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çevreye rahatsızlık verdi.

Her iki şahıs suçüstü tutuklandı.

İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı

Ülke genelindeki denetimlerde ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Denetimler dün yapıldı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.