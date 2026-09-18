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  3. Gemi faciasında etkilenenlere adli yardım sağlayacak avukatların listesi paylaşıldı
Gemi faciasında etkilenenlere adli yardım sağlayacak avukatların listesi paylaşıldı

Gemi faciasında etkilenenlere adli yardım sağlayacak avukatların listesi paylaşıldı

Barolar Birliği, gemi faciasında etkilenenlere ücretsiz şekilde adli yardım sağlayacak avukatların listesini yayımladı.

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Kıbrıs Türk Barolar Birliği Merkez Konseyi’nin önceki günkü toplantısında alınan karar ışığında 30 Ağustos  tarihinde meydana gelen gemi kazasından etkilenen kişilere ve/veya ailelerine ikame edilecek hukuk davaları için adli yardım sağlayacak avukatların isimlerini açıklandı.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı imzasıyla yayımlanan açıklamada, adli yardım hizmetinden faydalanmak isteyen kaza mağduru ve/veya aile bireylerinin Barolar Birliği’ne şahsen başvurabileceği gibi, Barolar Birliği’nin web sitesinden ilgili formu doldurarak da başvuru yapabilecekleri kaydedildi.

Başvuruda bulunan kişiler listeden yetkilendirmek istedikleri avukatı seçecek, ilgili avukat ise kendisine ilaveten yargı sürecinde destek sağlayacak iki avukatı daha dosyaya dahil edecek.

Yargı sürecinde her ne ad altında olursa olsun başvuranlardan ücret talep edilmeyecek.

Liste şu şekilde:

-Aslı Murat                                                       Güzelyurt

-Aybike Tamara Engüzel                                  Lefkoşa

-Berk Çetinbaş                                                 Mağusa

-Burçin Kahya                                                  Lefkoşa

-Cemre İpçiler                                                  Lefkoşa

-Çilem Dürüster                                               Girne

-Damla Deveci                                                 Lefkoşa

-Dilber Demir                                                   Lefkoşa

-Eda Aşan                                                        Lefkoşa

-Emete Bağcıoğluları                                       Lefkoşa

-Esra Lekesiz Karabacak                                Lefkoşa

-Gökçe Tara Engüzel                                      Lefkoşa

-Görkem Kaptan                                             Lefkoşa

-Gülistan Çelebi                                              Mağusa

-Hatice Şekerci                                               Lefkoşa

-Hayat Keskin                                                 Lefkoşa

-Kaan Güder                                                   Mağusa

-Kader Bal                                                       Lefkoşa

-Meltem Kansu                                                Lefkoşa

-Meral Birinci Sonan                                       Lefkoşa

-Merve Demir                                                  Mağusa

-Meryem Uygar                                               Mağusa

-Mine Atlı                                                         Lefkoşa

-Mustafa Erşan Kalinci                                    Lefkoşa

-Mustafa Şener                                               Girne

-Öykü Akcan                                                   Lefkoşa

-Selin Reis                                                      Lefkoşa

-Seval Dandil                                                  Mağusa

-Suna Amca                                                    Lefkoşa

-Şerife Transtürk                                             Mağusa

-Tekin Söylemez                                             Lefkoşa

-Ulaş Sabancı                                                 Mağusa

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