Gemi faciasında etkilenenlere adli yardım sağlayacak avukatların listesi paylaşıldı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Merkez Konseyi’nin önceki günkü toplantısında alınan karar ışığında 30 Ağustos tarihinde meydana gelen gemi kazasından etkilenen kişilere ve/veya ailelerine ikame edilecek hukuk davaları için adli yardım sağlayacak avukatların isimlerini açıklandı.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı imzasıyla yayımlanan açıklamada, adli yardım hizmetinden faydalanmak isteyen kaza mağduru ve/veya aile bireylerinin Barolar Birliği’ne şahsen başvurabileceği gibi, Barolar Birliği’nin web sitesinden ilgili formu doldurarak da başvuru yapabilecekleri kaydedildi.

Başvuruda bulunan kişiler listeden yetkilendirmek istedikleri avukatı seçecek, ilgili avukat ise kendisine ilaveten yargı sürecinde destek sağlayacak iki avukatı daha dosyaya dahil edecek.

Yargı sürecinde her ne ad altında olursa olsun başvuranlardan ücret talep edilmeyecek.

Liste şu şekilde:

-Aslı Murat Güzelyurt

-Aybike Tamara Engüzel Lefkoşa

-Berk Çetinbaş Mağusa

-Burçin Kahya Lefkoşa

-Cemre İpçiler Lefkoşa

-Çilem Dürüster Girne

-Damla Deveci Lefkoşa

-Dilber Demir Lefkoşa

-Eda Aşan Lefkoşa

-Emete Bağcıoğluları Lefkoşa

-Esra Lekesiz Karabacak Lefkoşa

-Gökçe Tara Engüzel Lefkoşa

-Görkem Kaptan Lefkoşa

-Gülistan Çelebi Mağusa

-Hatice Şekerci Lefkoşa

-Hayat Keskin Lefkoşa

-Kaan Güder Mağusa

-Kader Bal Lefkoşa

-Meltem Kansu Lefkoşa

-Meral Birinci Sonan Lefkoşa

-Merve Demir Mağusa

-Meryem Uygar Mağusa

-Mine Atlı Lefkoşa

-Mustafa Erşan Kalinci Lefkoşa

-Mustafa Şener Girne

-Öykü Akcan Lefkoşa

-Selin Reis Lefkoşa

-Seval Dandil Mağusa

-Suna Amca Lefkoşa

-Şerife Transtürk Mağusa

-Tekin Söylemez Lefkoşa

-Ulaş Sabancı Mağusa