Gemi faciası sonrası kayıp yakınlarının adalet arayışı sürerken, görevden alınan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’dan konuyla ilgili bir açıklama daha geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, “Mahkeme veya soruşturma makamları tarafından çağrılmam halinde ise, bugüne kadar söylediğim gibi, gereken yerde bulunacak ve üzerime düşen her sorumluluğu yerine getireceğim” dedi.

Arıklı, “Şahsımla ilgili herhangi bir ihmal veya kusur tespit edilmesi halinde adalet önünde hesap vermekten hiçbir zaman çekinmeyeceğim” ifadelerini kullandı.