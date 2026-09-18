Bağımsızlık Yolu, El-Sen’i ziyaret etti

Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (El-Sen) ziyaret etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kıb-Tek’te yaşanan sorunlar, enerji arzındaki yetersizlikler, KTMMOB ile El-Sen arasında kurulan Enerji Komitesi ve kamusal enerji mücadelesinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu N. Nazlı, Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu ve Dış İlişkiler Sekreteri Umut Ersoy ile El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Genel Sekreter Hüseyin Peksever ve Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Serdar yer aldı.

Görüşmede, KTMMOB ile El-Sen arasında oluşturulan Enerji Komitesi hakkında Bağımsızlık Yolu heyetine bilgi verilirken; Kıb-Tek’te yaşananlar, enerji arzı, elektrik kesintileri, yatırımlar ile üretim kapasitesindeki yetersizlikler hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kıb-Tek’in mali yapısının şeffaf biçimde ortaya konulmasının önemine değinilen görüşmede, AKSA’nın kamulaştırılması mücadelesi de gündem başlıkları arasında yer aldı.