“Güzelyurt’un sosyo-kültürel yaşamına yeni bir nefes getireceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, Güzelyurt’taki okul ve kamu kurumlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde okulların ihtiyaçları, yerel yönetimlerin eğitim altyapısına sağlayabileceği katkılar ile Güzelyurt’un sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Okul ziyaretlerinde öğretmenlerle bir araya gelen Kansoy, bölgedeki okulların ihtiyaçları ve yerel yönetimlerin eğitim altyapısına sağlayabileceği katkılar üzerine görüş alışverişinde bulundu. Çağdaş belediyeciliğin kentin sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağlaması gerektiğini belirten Kansoy, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere daha fazla katılabilmesini önemsediklerini ifade etti. Kansoy, Güzelyurt’un sosyo-kültürel yaşamına çağdaş belediyecilik anlayışıyla yeni bir nefes getirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kansoy ve beraberindeki heyet okul ziyaretlerinin ardından Güzelyurt Kaymakamlığı’nı da ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede bölgede yaşanan doğal afetin ardından yürütülen çalışmalar ele alındı. Heyet, doğal afet sonrasında gerçekleştirilen zarar ve ziyan tespit çalışmaları ile devam eden süreç hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretler boyunca Kansoy’a, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Milletvekili Armağan Candan, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile Gençlik Örgütü ve Kadın Örgütü üyeleri eşlik etti.