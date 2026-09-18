“Geminin kızağı kaptan ve tayfalar tarafından üstünkörü tamir edildi”

Serap ŞAHİN

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı ve 6 mürettebat ile Filo Denizcilik direktörü yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede, kaptan yardımcısının telefonunda bulunan ve 17 Haziran 2026 tarihini taşıyan fotoğrafların incelemeye alındığı belirtildi. Polis,

söz konusu fotoğraflarda geminin sol ön kızağındaki kırığın “üstünkörü bir tamirat” yapıldığını, tamiri de kaptan ve dönemin tayfalarının yaptığının görüldüğünü aktardı.

Polis, geminin tersanede geçirdiği bakım sürecinin de inceleneceğini açıkladı,

kaptan yardımcısının konuyla ilgili polise gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis 7 gün daha tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.