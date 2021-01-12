Başbakan Ersan Saner'in erken seçim istemini sosyal medya hesabından değerlendiren Hükümet ortağı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Erkenin de erkeni bir seçime götürülüyoruz" dedi.

Seçim değerlendirmesi yapan Arıklı, YDP'nin buna en hazırlıklı parti olduğunu savundu. Nisan ortası erken seçime gidilebileceği öngörüsünde bulunan Arıklı, "Cin artık şişeden çıktı" dedi. Arıklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"VİRA BİSMİLLAH...

Yeniden Doğuş Partisi olarak, 7 Ocak 2018 tarihinden itibaren bu Meclisten düzgün bir icraat hükümeti çıkmayacağını iddia etmiş, seçim yasasının değiştirilerek erken seçime gidilmesini istemiştik.

Hatta Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında da bizim dışımızda kurulabilecek bir hükümete erken seçim kaydı ile dışardan şartsız destek vereceğimizi defaatle söylemiştik...

İçinde bulunduğumuz bu hükümete girerken de, Ekim ayında bir erken seçimi şart koşmuştuk.

Gelinen noktada ortağımız UBP nin içinde bulunduğu durum, beklenmedik şekilde bizi erkenin de erkeni bir seçime götürmektedir.

YDP'nin bugün itibari ile YSK ya kayıtlı üye sayısı 8200 dür. Onay bekleyen üyelerle birlikte bu sayı 9000 i aşacaktır. Partimiz geçtiğimiz ay ilçe kongrelerini büyük katılımlarla tamamlamıştır. Bu hali ile YDP erken seçime en hazır partidir.

İçinde bulunduğumuz Hükümet, önce bütçeyi, sonra seçim yasasını düzenleyerek muhtemelen Nisan ortası erken seçime gidecektir.

Cin artık şişeden çıkmıştır. Bu sonucu hazırlayan bazı siyasi partiler, milletvekilleri ve bizler artık seçmenle yüzleşeceğiz...

Ne diyelim. Vira bismillah..."