‘Erken seçim’ için Gözler Meclis’te: Önce ivedilik, sonra komite

Ayşe GÜLER

Hükümet ve muhalefeti ikiye bölen erken seçim tarihi önerisine ilişkin gözler, Pazartesi günü yapılacak Meclis Genel Kurulu’na çevrildi.

Siyasi partiler arasında ortak nabzın oluşmaması nedeniyle hükümet 3 Nisan 2022, muhalefet ise 29 Ağustos 2021 önerisini gündeme getirdi.

CTP, TDP ve HP, 29 Ağustos 2021 tarihinde erken seçim yapılmasına ilişkin önerisini Meclis’e dün sundu.

Hükümet ise seçim tarihine ilişkin hazırladığı yasa tasarısını Pazartesi günü gündeme getirecek.

Yeniden seçime gidilmesine yönelik iki farklı tarih önerisinin ivediliği alınırsa, konu Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nin gündemine taşınacak.

Her iki tarih de ayrı ayrı oylanacak.

Komitede; 3 UBP,2 CTP,1 HP üyesi bulunuyor.

Komite üyeleri ‘erken seçimi’ yorumladı…

Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, bir takım hazırlıklar yapılsa da seçim önerisinin ne zaman komiteye geleceğine yönelik bilgisinin olmadığını söyledi.

Başbakan Ersan Saner ile bu konuda herhangi bir görüşmesi olmadığını da kaydeden Öztürk, ivediliği alınması halinde konunun görüşüleceğini de sözlerine ekledi.

Komite üyesi, CTP Milletvekili Asım Akansoy ise Nisan 2022 önerisinin kesinlikle Meclis’ten geçmeyeceğine işaret ederek, siyasi iradenin yeniden şekillenerek, halkın önünün açılması gerektiğine

vurgu yaptı.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars ise komitede iktidarın 3 üyesi bulunmasına rağmen, muhalefet vekillerin sayısını eşit olduğunu dile getiren Baybars, “Öneri sahipleri olarak bizler ısrarcı olacağız. Başka tarih konusunda uzlaşmaya varılır mı bilmiyoruz” dedi.

YENİDÜZEN, komite üyeleriyle görüştü, ‘erken seçim’ tarihini değerlendirdi.

KOMİTE ÜYELERİ NE DEDİ?

Komite Başkanı, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk:

“Net bilgim yok”

Komite Başkanı, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, bir takım hazırlıklar yapılsa da seçim önerisinin ne zaman komiteye geleceğine yönelik bilgisinin olmadığını söyledi.

“Her Çarşamba toplanıyoruz. Bu haftaki komiteyi yanlış anlamadan dolayı yapamadık” diyen Öztürk,

komite gündeminde Evlilik Dışı Çocuklarla ilgili Yasa Önerisi ile onay yasaları olduğunu belirtti.

Öztürk, seçime ilişkin tarihlerle ilgili net bilgisi olmadığını, Pazartesi günü gerekli bilgiyi alacağını dile getirdi.

Başbakan Ersan Saner ile bu konuda herhangi bir görüşmesi olmadığını da kaydeden Öztürk, ivediliği alınması halinde konunun görüşüleceğini de sözlerine ekledi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy:

“Nisan 2022 önerisi komiteden kesinlikle geçmez”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, seçim tarihine yönelik duruşlarının net olduğunu söyledi, gelinen aşamada bu krizi aşabilmenin yegane yolunun hükümetin muhalefetle uzlaşarak, ortak seçim tarihi belirlemek olduğunu kaydetti.

Akansoy, hükümetin erken seçime yönelik ciddiyetsizliğini kabul etmenin mümkün olmadığını da aktardı, “Hükümetin ben yaptım olur anlayışı ile tarih dayatmasına girilmemesi gerekiyor” dedi.

Siyasi iradenin yeniden şekillenerek, halkın önünün açılması gerektiğine bulgu yapan Akansoy,

Nisan 2022 önerisinin komiteden kesinlikle geçmeyeceğini söyledi.

Akansoy, hükümetin yasa tasarısının komitede reddedilmesi ile bu çalışmanın yok hükmünde olacağına işaret ederek, “ Yeni bir yasa tasarısı gelir, süreç sıfırdan başlar. Böyle bir oyunun içine girmeyeceğiz” dedi.

Her iki tarih önerisinin komitenin gündemine gelerek, ayrı ayrı oylanacağını belirten Akansoy, “İkisi de reddedilecek” şeklinde konuştu.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars:

“Öneri sahipleri olarak bizler 29 Ağustos’ta ısrarcı olacağız”

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, seçime ilişkin hem hükümet hem de muhalefetin tarih önerilerinin Pazartesi günkü Meclis Genel Kurulu’nda görüşüleceğini söyledi, ivediliğin alınacağını kaydetti.

Baybars, hükümetin önerdiği 3 Nisan 2022 ile muhalefetin önerdiği 29 Ağustos 2021 tarihi üzerinde uzlaşı olmadığının aşikar olduğunu dile getirdi.

Komitede iktidarın 3 üyesi bulunmasına rağmen, muhalefet vekillerin sayısının da eşit olduğunu dile getiren Baybars, “Öneri sahipleri olarak bizler ısrarcı olacağız. Başka tarih konusunda uzlaşmaya varılır mı bilmiyoruz” dedi.

Baybars, seçim tarihinin belirlenmesinin komiteye kalmasından yana olmadıklarını da ifade ederek,

“Parti başkanları ya da yetkililerle uzlaşılmasını istiyorduk” şeklinde konuştu.

Baybars, ivediliğin alınmaması nedeniyle konunun komite gündemine henüz gelmediğini de sözlerine ekledi.

Sorakın: “Hükümet ile muhalefet uzlaşmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), erken seçim tarihi olarak 29 Ağustos’u öngören yasa önerisini dün Cumhuriyet Meclisi’ne sundu.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, erken seçime ilişkin yasa önerisinin dün Cumhuriyet Meclis’ine sunulduğunu söyledi.

Hükümet ile muhalefetin erken seçim tarihi önerilerinin ivediliğinin pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nde görüşüleceğini dile getiren Sorakın, hükümetin önerisinin kabul edilmesinin, muhalefetin önerisinin ise reddedilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Sorakın, yasa önerilerinin görüşüleceği 6 kişilik komitede 3 iktidar, 3 de muhalefet milletvekilinin görev yapmasından dolayı tarih konusunda uzlaşı sağlanmadan önerilerin geçmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

Hükümet ile muhalefetin, bir araya gelerek erken seçim tarihi üzerinde uzlaşmaları gerektiğini vurgulayan Sorakın, hükümet ile muhalefetin uzlaşma sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.

Başbakan Ersan Saner bir süre önce yaptığı açıklamada, erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasının öngörüldüğünü belirtmişti.