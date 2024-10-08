“Erken seçim için Aralık ayını önereceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, önerecekleri erken seçim tarihinin Aralık ayı içerisinde olduğunu açıkladı.

Gelinen aşamada erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirten Akansoy, “Süratle erken seçime gitmek halkın çıkarına olacaktır” dedi.

Meclis bahçesinde yayın yapan BRT’nin 18. Saat isimli programına katılan Akansoy, erken seçim konusunda gösterdikleri iradenin yüksek sesle çıkması gerektiğini söyledi.

“Dün akşam biz Meclis’in yenide toplanmasını bekledik ancak Meclis bir türlü toplanmadı. Tarihimizde ilk kez Meclis kapanmadı” diyen Akansoy, “Bu yaşananlar karşısında bizim halka sorumluluğumuz güçlü bir tavır sergilemektir. Bu noktadan sonra halkın iradesine başvurmak en doğru yoldur” ifadelerini kullandı.

Gelinen aşamada bir formül üretmenin doğru olmadığını anlatan Asım Akansoy, “Formül üretmek yerine önümüze bakmak daha doğru bir yoldur. Cumhuriyetçi Türk Partisi oynanan oyunların bir parçası olmayacağını çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Bizim erken seçim önerimiz en yakın tarih için olacak. Başbakan Ünal Üstel’in de kulislerden erken seçim konuşmaya başladığını basından takip ediyoruz. Başbakan’ın kulislerde Aralık’ta bir erken seçimde gidilmesi konusunda açıklamaları olduğu söyleniyor. Bizim de önerimiz bu yönde olacak. Eğer Meclis gerçekten sürdürülebilir bir noktada değilse ki öyledir, süratle erken seçime gitmek halkın çıkarınadır. Erken seçim konusu sadece CTP’nin sorunu değil. Erken seçim konusu, meclis içi veya meclis dışı tüm siyasi partilerin, örgütlerin ve toplumun konusudur. Erken seçim konusunda gösterdiğimiz iradenin çok yüksek sesle çıkmalıdır” diye konuştu.