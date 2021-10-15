Erken seçim: Adı var, tarihi yok!

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından Cumhuriyet Meclis’i dün ‘erken seçimi’ görüşemedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugüne kadar uygulanan siyasi teamüllerin aksine hükümetin istifasına yönelik bilgilendirme yazısını dün sabah Meclis Başkanlığı’na göndermedi.

Nisabın sağlanamaması nedeniyle Meclis birleşiminin 4. kez ertelenmesinin ardından Tatar, dün öğle saatlerinde Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner ile ayrı ayrı görüştü, anayasal süreci başlattığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümet kurulana kadar Başbakan Ersan Saner’in görevine devam edeceğini açıkladı, “Erken seçimin kaçınılmaz olduğunu” söylese de UBP kurultayına işaret etti.

Başbakan Ersan Saner ise erken seçime ilişkin Aralık sonuyla ilgili tarih verdi.

Siyasi kulislerde parlamentonun yenilenmesi için bir kez daha UBP kurultayı gündeme geldi, muhalefet vekilleri sürecin bir an önce başlaması gerektiği noktasında fikir birliğine vardı.

Yaşananların ardından gözler, bugün gerçekleşecek Meclis Genel Kurulu’na çevrildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, bugün Danışma Kurulu’nu toplayacağını açıkladı, Genel Tarım Sigortası Fonu Bütçe Yasa Tasarısı ve Muhaceret Af Yasası gibi önemli yasaların görüşmesine yönelik görüşme yapılacağını belirtti.

YENİDÜZEN, vekillerle görüştü, siyasi nabzı yokladı.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Ülke UBP kurultayına kilitlendi” diye konuşarak, “Şu anda yapılan da ona yönelik bir manevradır” şeklinde konuştu.

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, sürecin Anayasa’ya göre ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Hükümet kuruldu kurulalı ne yasa ne de Anayasa’nın dikkate alındığını kaydeden Özersay, “Raydan çıktığımız için Anayasal süreci takip etmeliyiz” dedi.

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, uzun süredir hükümetin ‘yok hükmünde’ olduğunu belirterek, “Gecikmiş bir istifa ancak doğru karar” dedi.

İncirli, çok hızlı bir şekilde erken seçime gidilmesinin şart olduğunu vurguladı.

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, UBP’de ‘sürüncemede bırakma, kurultayı atlatma’ telaşı olduğunu ifade ederek, “Maalesef saray da buna alet oluyor” dedi.

Öte yandan CTP Milletvekili Asım Akansoy, erken seçim sürecinin başlaması gerektiğini ifade ederek,

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu işi oyalamaya hakkı yoktur” şeklinde konuştu.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise bugünkü konumda ayrı bir hükümetin kurulabilmesine yönelik ihtimal olmadığını söyledi, “Ne CTP, ne de başka bir siyasi parti hükümeti kurabilir. En azından kurultay tarihine kadar bu olmaz” dedi.

Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın muhtemelen Pazartesi günü siyasi parti başkanlarıyla görüşeceğini, hükümet olasılığı olup, olmayacağını değerlendireceğini belirtti.

Atakan, her halükarda erken seçim tarihinin belirlenmesi için Meclis’in toplanması gerektiğini dile getirdi.

UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP’nin seçime hazır olduğunu ancak kurultayını yaptıktan sonra seçime girebileceğini dile getirerek, “UBP, iktidarı tek başına zorlayabilecek tek partidir” dedi.

Başbakan Ersan Saner’in hükümet istifasını sunmadan önce istişare yapmadığını, sonradan haberleri olduğunu da kaydeden Berova, istifa sonrasında yapılan grup toplantısında ise istifanın en doğru karar olduğunu teyit ettiklerini belirtti.

MİLLETVEKİLLERİ NE DEDİ?

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe:

“Şu anda hükümet işgüder hükümettir. Yalnızca günlük işleri yapabilir”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, hükümetin istifa dilekçesinin verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar’ın bilgilendirme yazısını dün Meclis’e iletmesi gerektiğini ancak bunun olmadığını belirtti.

Özdenefe, Meclis gündeminde önemli yasalar olmasına rağmen, hükümetin nisabı sağlayamaması nedeniyle bunlarla ilgili belirsizliğin de devam ettiğini kaydetti.

“Ülke UBP kurultayına kilitlendi” diyen Özdenefe, “Şu anda yapılan da ona yönelik bir manevradır” şeklinde konuştu.

Özdenefe, parlamento yapısının yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi.

İstifa sonrasında Meclis Grubu ile MYK’nın bir araya geldiğini ifade eden Özdenefe, en erken zamanda Parti Meclisi’nin toplanacağını belirtti.

Özdenefe, “Şu anda hükümet işgüder hükümettir. Yalnızca günlük işleri yapabilirler. Statülerinin düşmüş olarak hareket etmeleri gerekiyor” dedi.

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli:

“Çok hızlı şekilde erken seçime gidilmeli”

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, uzun süredir hükümetin ‘yok hükmünde’ olduğunu belirterek, “Gecikmiş bir istifa ancak doğru karar” dedi.

İncirli, çok hızlı bir şekilde erken seçime gidilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Hükümet kurulması ya da erken seçim kararı için ülkenin UBP Kurultayı’nın beklemeyeceğine vurgu yapan İncirli, “Genel Kurul’dan erken seçim tarihi dün geçmeliydi” dedi.

İncirli, “İstifa eden hükümet, erken seçim tarihi vermelidir. CTP olarak en erken zamanda seçim olması gerektiğini söylüyoruz” şeklinde konuştu.

“Ülke kendilerinin malı değildir. Öyle davranmaktan vazgeçsinler, yasalar ve teamüllere göre hareket edilmelidir” diyen İncirli, erken seçim tarihinin Meclis Genel Kurulu’ndan onaylanmasının şart olduğunu da sözlerine ekledi.

HP Genel Başkanı,Milletvekili Kudret Özersay:

“Raydan çıktığımız için Anayasal süreci takip etmeliyiz”

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, sürecin Anayasa’ya göre ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Hükümet kuruldu kurulalı ne yasa ne de Anayasa’nın dikkate alındığını kaydeden Özersay, “Raydan çıktığımız için Anayasal süreci takip etmeliyiz” dedi.

Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın siyasi parti başkanlarını çağırarak, istişarede bulunması gerektiğini de belirterek, kendilerine henüz böyle bir davet yapılmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı’nın uzlaşı ya da mutabakat hükümetinin oluşmasına yönelik ihtimal görmesi halinde ise herhangi bir siyasi parti başkanına görevi verebileceğini ifade eden Özersay, “Dostlar alışverişte görsün egzersizine gerek yok” şeklinde konuştu.

Özersay, Anayasa’nın işaret ettiği 60 günü bekleyemeye de gerek olmadığını ifade ederek, “Böyle bir şey olursa, 60 gün boyunca ülkeye bu hükümetle devam etme zülüm çektirilmiş olur” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın geniş tabanlı toplumsal mutabakat hükümeti ile seçime gidilebileceğine yönelik ihtimal görmesi halinde görevlendirme yapması gerektiğini yineleyen Özersay, “Eğer bunu görmezse de uzatmamalı, erken seçime gidilmeli” şeklinde konuştu.

Özersay, hükümetin istifasının ardından herhangi bir siyasi parti ile de temaslarının olmadığını sözlerine ekledi.

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit:

“UBP’de sürüncemede bırakma, kurultayı atlatma telaşı var”

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, hükümetin istifasının ‘malumun ilanı’ olduğunu, son dönemde ‘tökezleyerek gitmeye’ çalıştığını kaydetti.

Demokratik teamüller gereği, dünden itibaren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tüm siyasi partileri çağırarak, görüş alışverişinde bulunması gerektiğini söyleyen Özyiğit, bu konuda herhangi bir davet almadıklarını belirtti.

Özyiğit, UBP’de ‘sürüncemede bırakma, kurultayı atlatma’ telaşı olduğunu ifade ederek, “Maalesef saray da buna alet oluyor” dedi.

Hükümetin istifasının dün Meclis’in bilgisine getirilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını kaydeden Özyiğit, en çok milletvekiline sahip siyasi partiden başlayarak, görevlendirme sürecin işletilmesinin şart olduğunu ifade etti.

Özyiğit, aday olmayacak isimlerden teknokrat hükümetin de gündeme gelebileceğine işaret etti.

CTP Milletvekili Asım Akansoy:

“Tatar’ın bu işi oyalamaya hakkı yok”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, hükümetin uzun süredir halkın ihtiyaçlarının karşılamadığını, zaman kaybı yaşandığını dile getirdi.

Akansoy, erken seçim sürecinin başlaması gerektiğini ifade etti.

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu işi oyalamaya hakkı yoktur” diyen Akansoy, önümüzdeki UBP kurultayı olduğunu, ‘sağ’ kesimin bu kurultaya endekslendiğini söyledi.

Akansoy, hükümet istifasının ardından bilgilendirme yazısının dün Meclis’e gelmesi gerektiğini belirtti.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy:

“Ne CTP, ne de başka bir siyasi parti hükümeti kurabilir”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tek taraflı olarak aldığını, bugünkü konumda ayrı bir hükümetin kurulabilmesine yönelik ihtimal olmadığını söyledi.

Taçoy, “Ne CTP, ne de başka bir siyasi parti hükümeti kurabilir. En azından kurultay tarihine kadar bu olmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu süreci siyasi partilerle yapacağı konuşmalarla aşabileceğini ifade eden Taçoy, hiçbir yerde hükümet kurulmadığı noktada hükümet ortakları ile konuşarak, seçim tarihinde uzlaşı aramak kaydıyla durumun daha da netlik kazanabileceğini aktardı.

Taçoy, parlamenter sistemde teknokrat hükümete yönelik bir yapının olmadığını belirtti.

Hafta sonu UBP’nin Girne Kurultayı’nı tamamlayacağını ifade eden Taçoy, erken seçime yönelik değerlendirmelerini ise bu hafta içerisinde yapabileceğini dile getirdi.

Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan:

“Hafta sonu net fotoğraf ortaya çıkar”

Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın muhtemelen Pazartesi günü siyasi parti başkanlarıyla görüşeceğini, hükümet olasılığı olup, olmayacağını değerlendireceğini belirtti.

Atakan, her halükarda erken seçim tarihinin belirlenmesi için Meclis’in toplanması gerektiğini dile getirdi.

“Bir partinin üye ve sempatizanlarını ilgilendirmemesi gereken kurultay süreci ülkeyi esir almış durumda” diyen Atakan, hükümetin istifasının da bu nedenle yapıldığını düşündüğünü söyledi.

Atakan, “Kurultaya yönelik oyunları izlemeye devam edeceğiz” dedi.

Parti Meclisi’nin bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yapacağını da ifade eden Atakan, yapılacak görüşmede, partinin duruşunun netleşeceğini, hafta sonu ise net fotoğrafın ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

UBP Milletvekili Özdemir Berova:

“Kurultaydan sonra UBP, seçime girebilir”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP’nin seçime hazır olduğunu ancak kurultayını yaptıktan sonra seçime girebileceğini dile getirerek, “UBP, iktidarı tek başına zorlayabilecek tek partidir” dedi.

Başbakan Ersan Saner’in hükümet istifasını sunmadan önce istişare yapmadığını, sonradan haberleri olduğunu da kaydeden Berova, istifa sonrasında yapılan grup toplantısında ise istifanın en doğru karar olduğunu teyit ettiklerini belirtti.

Berova, hükümet istifasının ardından bundan sonraki sürecin anayasal kurallar çerçevesinde gerçekleşeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yapacağı değerlendirme ve Meclis’e yapılacak bilgilendirmenin ardından hükümetin istifa etmiş sayılacağını dile getirdi.

Anayasa gereği, Tatar’ın parlamentodan yeni hükümet, oluşup oluşmayacağına ilişkin istişareler yapacağını aktaran Berova, siyasi parti liderleri ile görüşme sürecinin içerisine girileceğini kaydetti.

Berova, hükümetin çok zor bir dönemde kurulduğunu savundu.

Protokol imzalandığı zaman 2 milletvekili ile hükümete giren YDP’nin kurultay sürecinin ardından bölündüğünü, vekil sayısının da 1’e düştüğünü söyleyen Berova, 3 milletvekili ile hükümete destek veren DP’deki sayının ise 2’ye düştüğünü belirtti.

Berova, “Sonuç olarak bunlar hükümetin yürümeyeceği anlamına geliyordu” diye konuşarak, “Tüm bunlar devam ederken YDP, ‘Hükümetten çekilip, çekilmeyeceğini görüşmek’ için MYK’sını toplayacağını açıkladı. UBP, böyle tavırlara katlanmaz” dedi.