Erhürman'dan, Ünal Üstel'e: “Şimdi de Dursun Oğuz mu Rum'a hizmet etmeye başladı?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yabancılara mülk satışıyla ilgili yaptıkları açıklamalar konusunda Başbakan Ünal Üstel tarafından "Rum'a malzeme vermekle" sözleriyle suçladıklarını anımsattı, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'un bugün yaptığı açıklamalara işaret ederek "Şimdi de Dursun Oğuz mu Rumcu oldu?" sorusunu yöneltti.

Dursun Oğuz bugün katıldığı bir programda yaptığı açıklamasında "devlet nerede, devlet yok" diyerek, sözleşmeyle, yasanın arkasından dolanan yabancıların onlarca daire aldığını söylemişti.

Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabi üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Biz, "yabancılara mülk satışı kayıtlı olanların çok ötesinde. Yasal sınırlar aşılıyor, sözleşmeyle, şirketler aracılığıyla çok sayıda mülk satılıyor" dediğimizde, Sn. Üstel, "abartıyorsunuz. Rum'a malzeme veriyorsunuz" demişti.

Sn. Dursun Oğuz, TV programında, "devlet nerede, devlet yok" diyerek, sözleşmeyle, yasanın arkasından dolanılarak, 10, tane, 20 tane, 50 tane daire satılıyor diyor.

N'oldu? Şimdi de Sn. Dursun Oğuz mu abarttı? Sn. İçişleri Bakanı da "Rum'a hizmet etmeye" mi başladı?