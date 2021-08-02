Erhürman’dan Tatar’a: Toplumu bölen siyasetin kabul edilmez

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın federasyon çözümünü savunanlara olan yaklaşımını eleştirdi. Erhürman, Tatar’ın federasyonu savunmayı “yama olmak” şeklinde nitelendirdiğine dikkati çekerek “Ağzından çıkanı kulağın duysun” diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımında bulunan Erhürman “Ben de Sn. Tatar'ın, Kıbrıslı Türkleri uluslararası hukuktan, uluslararası toplumdan ve özne olmaktan uzaklaştırma ve toplumu bölüp kendisi gibi düşünmeyenleri düşmanlaştırma siyasetini kabul edilemez buluyorum ve buna muhalif olan "bazı muhalif"lerden biri olmaya da devam edeceğim” ifadelerini kullandı

İşte Erhürman’ın paylaşımı:

Sn. Tatar, bir kez daha, "federasyon yanlısı bazı muhaliflerin açıklamalarının kabul edilemez" olduğunu söyleyerek, "federasyonla hedeflenenin Kıbrıs Türkünün Kıbrıs Cumhuriyetine yama olması olduğuna" dikkat çekmiş. O "bazı muhalifler"den biri olarak, yıllarca masada müzakere yürüten cumhurbaşkanları ve bu ülkede federasyonu savunan yurttaşlar gibi ben de hayatımda Kıbrıslı Türklerin bir şeye ya da birine yama olmasını asla hedeflemedim. Ben de Sn. Tatar'ın, Kıbrıslı Türkleri uluslararası hukuktan, uluslararası toplumdan ve özne olmaktan uzaklaştırma ve toplumu bölüp kendisi gibi düşünmeyenleri düşmanlaştırma siyasetini kabul edilemez buluyorum ve buna muhalif olan "bazı muhalif"lerden biri olmaya da devam edeceğim. Ağızdan çıkanı kulaklar duyuncaya kadar!!!