Erhürman’dan Hükümet’e: Yanlıştan dönün

Ayşe GÜLER

CTP Milletvekili Tufan Erhürman, “Toplu iş sözleşmesi feshedilerek, reform yapamazsınız” diye konuştu, demokratik katılımcılıktan uzak hazırlanan belediyelere yönelik yasa tasarılarının komitede görüşülmesine ret oyu kullanacaklarını söyledi.



Erhürman, İçişleri Bakanlığı'nın davetiyle iki kez yerel yönetimle ilgili çalışmalara temsilci gönderdiklerini, ancak, hiçbir koşulda kendilerine yazılı metin verilmediğini anlattı.

Erhürman, ciddiyetsizlikle, seçime 3 ay kala reform yapılmayacağını vurguladı, “Böylesi bir adım memlekette yönetsel sıkıntıya yönetsel kaos eklemektir. Yapamazsınız” dedi.

Hükümete “yanlıştan dönün” çağrısı yapan Erhürman, “Temel hakları paspas etmek müsaade edebileceğimiz bir şey değil” şeklinde konuştu.

“Hangi kritere göre X belediyeyi kapatıp, Y belediyesi ile birleştireceksiniz bu ortaya konulmalıdır” diye konuşan Erhürman, “Kriter üzerinden konuşulmadığında belediyeler de belediyemi kapattırmam der. Bunda da haksız olmaz” şeklinde konuştu.

Daha önce yasalarda yapılmak istenen değişikliklerin oybirliğiyle hayata geçtiğini hatırlatan Erhürman, “Son hali üzerinden istişare edilmesi gerekiyordu. Bu yapılmadı. Ben yaptım, oldu anlayışı hakim” dedi.

Erhürman, yasa tasarısındaki genel gerekçe bölümünde hiçbir şey anlaşılmadığını, bunun komitelerde değiştirilemeyeceğini belirtti.

Meclis kürsüsünden yasa tasarısının ilk paragrafını okuyan Erhürman, “Allah korusun bu çalışma geçerse, bu şekilde hukuk tarihine ‘yerel yönetim reformu’ olarak geçecek” şeklinde konuştu.