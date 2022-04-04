Erhürman’dan Hükümete: Memleketi kaosa sürüklüyorsunuz

Ayşe GÜLER

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hükümetin memleketi kaosa sürüklediğini söyledi, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın geri çekilerek, birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Erhürman, “Yapılan çalışma çalakalemdir. Neye yetişmeye çalışıyorsunuz? Bunun altından ne siz ne belde halkı kalkabilir” dedi.

Ülkede nüfus sayımının en son 2011’de yapıldığına dikkat çeken Erhürman, yasanın hayata geçmesinden öncesinde nüfus sayımı yapılması gerektiğini ifade etti.

Erhürman, Avrupa’nın birçok yerinde Akıncılar’daki nüfustan daha küçük belediye olduğunu da dile getirerek, tek kriterin nüfus olamayacağını kaydetti.

Hükümetin CTP’nin yaptığı uyarı sonrasında bugün Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’ndaki bir maddeyi değiştirilmeye çalıştığını söyleyen Erhürman şöyle devam etti: Komite gündemindeki çalışmaya göre, nüfusu 5001 olan tüm yerleşim yerleri başvuru yaparak belediye olabilir. Ama siz bu belediyeyi kapatıyorsunuz. Garga tulumba, aceleye getirilerek Meclis önüne bunları getiriyorsunuz.

Sadece bu değil, pek çok başka şey de görülmedi.

Silkinin kendinize gelin!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümete “Silkinin, kendinize gelin” uyarısı yaptı.

Alkol ve elektriğe yapılan zammın geri alınması çağrısı yapan Erhürman, “Bugün, halkın kafasını duvara vurduğunuzu görürsünüz. Zamları geri çekin” dedi.

Erhürman, elektrikte yüksek fatura isyanını gündeme taşıyarak, “Bana 1’e 3.5 kat elektrik faturası geldi. Faturası 1’e 4 yükselen kişiler var” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun tepkiler sonrasında elektrikte fiyat düzenlemesini yeniden değerlendireceğine yönelik yaptığı açıklamaya atıfta bulunan Erhürman, “Yeniden değerlendirme şansınız varsa faturaların 1’e 3 geleceği hiç aklınız kesmedi mi?” diye sordu.

Erhürman, “Kırılmış camlar birbirine yapışmaz. Ekonomiyi darmadağın ettiniz” diyerek, hükümetin ‘dersine çalışmadığını, uyarılara kulak asmadığını, zeytinyağı gibi üste çıktığını’ söyledi.

Erhürman, “Madem bu zam Rusya-Ukrayna savaşındandı, niye şimdi değerlendireceksiniz. Çünkü yanlış yaptığınızı şimdi gördünüz. Ülkeyi yönetenler faturaya bakınca anlıyorsa ülkeyi yönetmiyor demektir. İki tane rakamı alt alta koyup, toplayamıyor demektir” dedi.

Alkollü içki zammına da değinen Erhürman, bu kararın birçok kesimi etkileneceğini dile getirdi.

Erhürman, vatandaşların çocuklarına ekmeği, çikolatayı alamaz hale geldiğini ifade etti.

Sucuoğlu’nun muhalefete yaptığı eleştirilere değinen Erhürman, “Öneri yap diyen kişi salona girmez, girdiyse de kaçar. Duvara konuşun… Dünya sokaktadır. İnsanların canı yandı. Neyi alıp, neyi almayacağı hale getirdiniz” dedi.

Protokolün Meclis gündeme getirilmediğine dikkat çeken Erhürman, “uçurumdan aşağı yuvarlamaya çalışıyorsunuz” şeklinde konuştu.