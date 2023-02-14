Erhürman’dan hükümete: “İmar ile ilgili yasa önerinizi çekin”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye’de meydana gelen depremin ardından yaşanan can kayıplarına dikkat çekerek, denetimin ve meslek kuruluşları ile sivil toplumun öneminin herkes tarafından anlaşıldığını belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, hükümete seslenerek, “Bir an önce Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İmar ile ilgili yasa öneri/tasarılarınızı geri çekin” dedi.

Erhürman, bilim insanlarının, mühendislerin, mimarların ve odaların çağrılarak, mevzuatta –varsa- eksikliklerin giderilebileceğini belirterek, “Daha az değil daha sıkı denetim için! Daha az değil daha net ve uygulanabilir yetki için!” ifadelerini kullandı.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tartışmaya dahi gerek yok! Bu süreçte kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının da, sivil toplum örgütlerinin de, denetimin de önemi herkes tarafından anlaşıldı.

Bir an önce Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İmar ile ilgili yasa öneri/tasarılarınızı geri çekin. Bilim insanlarını, mühendislerimizi, mimarlarımızı, odalarımızı çağıralım ve mevzuatta eksiklik varsa hep birlikte giderelim. Daha az değil daha sıkı denetim için! Daha az değil daha net ve uygulanabilir yetki için!”