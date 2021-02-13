Erhürman’dan gönderme: “Konuşmak için bilmenin gerekmediği bir dönemdeyiz!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman, “konuşmak için bilmenin gerekmediği bir dönemdeyiz” diyerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a anlamlı bir gönderme yaptı.

Erhürman, bu sözleri Tatar’ın "Artık iç içe ve üniter bir devlet yapısı bizim için asla kabul edilebilir değildir" açıklaması üzerine kullandı.

Kıbrıslı Türklerin hiçbir zaman üniter devlet görüşmediğini belirten Erhürman şu açıklamayı yaptı:

"Artık iç içe ve üniter bir devlet yapısı bizim için asla kabul edilebilir değildir" demiş Sn. Tatar. Ne zaman kabul edilebilir oldu ki "artık" kabul edilebilir olmasın? Kıbrıs Cumhuriyeti üniter devlet değil, fonksiyonel federasyondu. O günden bugüne de Kıbrıslı Türkler hiçbir zaman "üniter devlet bizim için kabul edilebilirdir" demedi, her zaman federasyon görüşüldü.

Konuşmak için bilmenin gerekmediği bir dönemdeyiz! Kavramlar havada uçuşuyor! Ya sabır!

KTFD hatırlatması

Erhürman, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kuruluş yıldönümünde şu hatırlatma ile de dikkat çekti:

Bugün 13 Şubat. Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluş yıl dönümü. Kıbrıs'ta federasyon yokken, Kıbrıslı Türklerin iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayanan bir federasyon kurulması yönündeki iradeyi ortaya koyarak, o federasyonun iki "federe devlet"inden birini tek taraflı olarak kurdukları, federasyonun Türk tarafının tezi olarak ete kemiğe büründüğü tarihin yıl dönümü

Tarih bilinci ve bilgisi denilen şey bu işte. Sn. Tatar'ın, "Federasyon formülünün altında tuzaklar var" demeden önce hiç olmazsa bunları bilmesi lazım!!!