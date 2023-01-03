Erhürman’dan Ercan çıkışı: “Böyle kamu- özel ortaklığı olmaz”

CTP Milletvekili ve Genel Başkan Tufan Erhürman, Ercan havaalanında yaşananların önemli olduğunu dile getirerek, kamu- özel anlaşmasında sözleşmenin başlangıç tarihinin ne zaman olduğunun tartışıldığına işaret etti.

Böyle kamu özel ortaklı olmayacağını dile getiren Erhürman, böyle bir sözleşmenin yapılamayacağını kaydetti ve meselenin, sözleşmenin ciddiyetle yapılmamasından dolayı gelecek gelirin de sürekli ötelenmesi olduğunu kaydetti.

Turizm bakanının bu kürsüden çıkıp konuşacağını fakat mendirek işinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında olmasının söylendiğini dile getiren Erhürman, mendirek meselesinin yıllardır çözülememesini eleştirdi.

"Bu zihniyet ve bu ciddiyetsizlikle gidilmesi halinde işlerin gelinen noktadan daha kötüye gideceğini" dile getiren Erhürman, akıl almaz söylemlerin yapıldığını kaydetti.

‘Sol direksiyon’ tartışması…

Erhürman: “Sol direksiyon araçlar geldi mi?”

Arıklı: “Birkaç araç geldi”

Erhürman, sol direksiyon araçların bu dönemde ülkeye gelip gelmediğini sordu. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da birkaç aracın geldiğini belirtti.

Arıklı, ülkenin sol direksiyona geçişi konusunda araştırma yaptıklarını fakat kendisinin böyle açıklaması olmadığını kaydetti.

Erhürman, bu ülkede bakanlık yapmanın önemli olduğunu söyleyerek, “siz kendi kendinize durup araştırma mı yaptınız. Bu araştırmanın amacı nedir?” dedi.

Arıklı da, kendisinin bu tür açıklama yaptığını söyledi ve “sizin arkadaşlarınız bunu uydurdu” dedi.

Karayollarında bir tane elektrik teknisyeni olduğunu dile getiren Erhürman, ihtiyaç olan yerlere değil ihtiyaç olmayan yerlere "bir sürü" istihdam yapıldığını kaydetti. Erhürman, “gerekeli bütçenin konulması için sizin eliniz armut mu topluyor” dedi.

Milli havayolu şirketinin kurulması konusunda sürekli “kuruldu, kurulmadı” konuşmaları yapıldığını dile getiren Erhürman, sürekli balon gündemlerin yapıldığını ve gerçek gündemlerin de yapılmadığını belirtti.

En fazla gelir getiren sektörün turizm sektörü olduğunu fakat turizmin Kıbrıs’ın güneyine bağımlı bir noktada olunduğunu dile getiren Erhürman, bunların gerçek gündem olduğunu kaydetti.

Turizmde 2025 yılı konuşulduğunu fakat burada milliyetçilik söylemleriyle sorun yaratıldığını dile getiren Erhürman, bugünkü konjonktürde hiçbir şeye güvenilmediğini fakat atışın da serbest olduğunu belirtti.

Meselenin plan program ve ciddiyet meselesi olduğunu dile getiren Erhürman, yollarda aydınlatma sorunu olduğunu ve bunun çözümünün olması gerektiğini kaydetti.