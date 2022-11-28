Erhürman: “Yerel seçimlere yönelik ‘milli dava’ edebiyatına sarıldılar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Üst’El Hükümeti’nin yerel seçimlere yönelik “milli dava” edebiyatına sarıldığını ifade ederek, “Tek sorun, halkın size inanacağını sanmanız” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, hükümetin yerel yönetim seçimlerine yönelik yaptığı açıklamaların “çaresizlikten” kaynaklandığına dikkat çektiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"”Size yerelde hizmet sunacağız desek, hele de merkezde sunduğumuz ‘hizmet’i yerele de yansıtacağız falan demeye kalksak inanmayacağınızı biliyoruz. Onun için hamasete ve yerel yönetim seçimlerinde de "milli dava" edebiyatına sarılacağız. Çaresiziz…”

“Açıklamaların özeti bu aslında! Tek sorun, hizmet sunacağınıza inanmayan halkın yerel yönetim seçimlerinde "milli dava" edebiyatına sarıldığınızda size inanacağını sanmanız!”