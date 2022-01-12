Erhürman: Yeni politikalarımızla halkımızı uçurumun eşiğinden döndüreceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ortaya koydukları yeni politikalar sayesinde Kıbrıs Türk halkını sürüklendiği uçurumun kenarından döndüreceklerini vurguladı. 23 Ocak’taki seçimleri kırılma noktası olarak gördüklerinin altını çizen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının son 3 yılda yaşadıklarına “dur” diyeceği bir seçim olacağını ifade etti. Erhürman dün, beraberindeki heyetle birlikte sırasıyla Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) ve Kıbrıs Türk Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (DEV-İŞ) ziyaret ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Erhürman’a ziyaretinde bazı milletvekili adayları da eşlik etti.

“Ekonomi, eğitim, sağlık… Hepsi dibe vurdu”

Ülkenin içinde bulunduğu son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan CTP lideri Tufan Erhürman, ekonomi, eğitim ve sağlığın dibe vurduğunu söyledi. Üretimin de bitme noktasına doğru ilerlediğini kaydeden Erhürman, pandemi ve Türk Lirası’ndaki değer kaybının etkileri olduğunu ancak bunların üstüne beceriksizlik, basiretsizlik ve gailesizliğin de eklendiğini belirtti. Bütün ülke krizdeyken UBP’nin 1 yıl boyunca sadece kurultaya odaklandığını ifade eden Erhürman, halkın bu noktada gerekli iradeyi ortaya koyacağına inandıklarını söyledi. Gelirleri Euro’ya endeksleme, vergileri tabana yayma ve tam gün eğitime geçilmesine yönelik politikalarını ortaya koyduklarının altını çizen Erhürman, hükümetteki partilerden ise bu noktalarda bir vaat göremediklerini dile getirdi.

“Emek piyasasında çok ciddi bir kayıp var”

Kıbrıs Türk halkının alım gücünün günden güne eridiğini, piyasada öngörülebilirliğin kalmadığını ve emek piyasasının da çökme noktasına getirildiğini ifade eden Genel Başkan Tufan Erhürman, emek piyasasında çok ciddi bir kayıp yaşandığını söyledi. Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyan Kıbrıslı Türklerin artık Güneyde iş baktığını, Güneyde iş bulamayanların da Avrupa’nın başka ülkelerine göç etme planı yaptığını kaydeden Erhürman, “Türkiye kökenli çalışma izinliler de Türkiye’ye dönmeyi, Pakistan ve Bangladeş’ten gelenler de artık ailelerine döviz gönderemedikleri için başka yerlerde çalışmayı düşünüyorlar” dedi. Bu durumun sürmesi halinde Kıbrıs’ın kuzeyinde üretimin tamamen duracağını, Kıbrıslı Türklerin sadece Türkiye’den mal getirip Kuzeyde Rumlara satan bir toplum olacağını belirten Erhürman, bunun önüne geçmek için gerekli politikaları ortaya koyduklarını ve halkın da bu politikalara destek verdiğini açıkladı.

Bıçaklı: Sandığa gidip irade yansıtmak çok önemli

CTP heyetinin ziyareti sırasında söz alan Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, sandığa gidip irade yansıtmanın çok önemli olduğunu söyledi ve halkı 23 Ocak’ta oy vermeye davet etti. Oy vermenin, ülkenin ve insanların geleceğini belirleme anlamı taşıdığını ifade eden Bıçaklı, ülkenin bu hale gelmesinin baş sorumlusunun UBP olduğunu vurguladı. Son dönemde UBP’ye destek veren DP ve YDP’nin de bu sorumluluğu paylaştığını ifade eden Bıçaklı, insanların başka evlerden tüp gaz çalma noktasına getirildiğini açıkladı. “Artık yeter” diyen Bıçaklı, emekçi sınıfının artık kendi kavgasını vereceğini ve tüm partilerin aynı olmadığını belirtti.

Güröz: Alım gücümüz günden güne düşüyor

Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz de, Kıbrıs Türk halkı olarak alım güçlerinin günden güne düştüğünü söyledi ve bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi. Pandemi ve Türk Lirası’ndaki değer kaybının halkı olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Güröz, kooperatifçiliğin sorunlardan da bahsetti. Güröz, sendika olarak Fasıl 114’ün bir an önce değiştirilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Aşam: Emekten, barıştan ve demokrasiden yana olan partiler tercih edilmeli

Dev-İş Başkanı Koral Aşam da, zorlu bir pandemi sürecinden geçildiğini ve CTP’nin ülkeyi kaostan çıkarmak için elini taşın altına koyduğunu söyledi. Dev-İş’in ülkedeki mevcut şartların ve ekonomik buhranın son bulmasını istediğini açıklayan Aşam, emekten, barıştan ve demokrasiden yana politika üreten siyasi partilerin tercih edilmesi çağrısında bulundu.