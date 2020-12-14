“Erhürman ve Özersay'a bu jestlerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Azınlık Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı – Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bugün mecliste nisap sağlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Milletvekili Kudret Özersay’a teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin kendini karantinaya alması ve bir milletvekilinin de mecliste geç kalması yüzünden kısa süreli bir nisap sorunu yaşadıklarına işaret eden Arıklı “Ne var ki Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Milletvekili Kudret Özersay büyük bir jest yaparak Meclis salonuna girerek nisap sorununu uzamadan çözdüler” dedi, iki siyasiye de teşekkür etti.

İşte Arıklı’nın sosyal medya paylaşımı:

MECLİSTE NİSAP MESELESİ

Bilindiği gibi bugün Mecliste Hükümet programı okundu. Sağlık Bakanımızın kendini karantinaya alması ve bir Milletvekilimizin de geç kalması yüzünden kısa süreli bir nisap sorunu yaşadık. Ne var ki Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Milletvekili Kudret Özersay büyük bir jest yaparak Meclis salonuna girerek nisap sorununu uzamadan çözdüler... Bilindiği gibi YDP nin 2 Milletvekili de, gerek 4’lü, gerekse 2’li koalisyonlarda nisap sorununa hep yardımcı olmuşlar ve Meclisin çalışmasını sağlamışlardı... Tufan Erhürman ve Kudret Özersay'a bu jestlerinden dolayı teşekkür ediyorum...

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