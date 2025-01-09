Erhürman ve Fidan bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, resmi temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs'ın kuzeyinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de hazır bulundu.