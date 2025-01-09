Erhürman ve Fidan bir araya geldi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, resmi temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs'ın kuzeyinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.
TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de hazır bulundu.
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Etiketler : tufan erhürman, hakan fidan