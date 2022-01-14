Erhürman: Uzun vadeli kalkınma planı, ekonominin anayasası olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’ten geçirilecekleri uzun vadeli kalkınma planının ekonominin anayasası olacağını kaydetti.

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) ziyaret etti ve erken genel seçimler öncesinde görüş alış-verişinde bulundu. Erhürman’a ziyaretinde milletvekili adayları da eşlik etti.

Ziyarette, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma ilişkin konuşma yapan Erhürman, ekonomide istikrarı sağlayabilmek adına uzun vadeli kalkınma planını hayata geçireceklerini ve hükümetler değişse bile yeni gelecek hükümetin bu planlar dahilinde adım atacağını vurguladı.

“Geçim için seçim…”

CTP olarak geçim için seçim dediklerini belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonominin yönetilmiyor oluşunun halkı yoksullaşma noktasına ittiğini belirtti. Özellikle küçük esnaf için girdi maliyetlerinin yükseldiğini belirten Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un Kıb-Tek’te 2019’dan beri atılması gereken adımların atılmadığını söylediğini anımsattı. Bu süreçte UBP’li hükümetlerin görevde olduğunu da kaydeden Erhürman, Elektrik Kurumu’nun kilovat saati 2,5 TL’ye mal etmesine rağmen şu anda 0,98 kuruştan sattığını ve bunun da kurumu ciddi zarara soktuğunu söyledi. Erhürman, yapılması gereken zammın bilerek seçim sonrasına bırakıldığını ifade ederken, kilovat saat başına minimum 1,5 TL zam yapılacağını açıkladı. Bunun da işletmelere girdi maliyeti olarak yansıyacağını kaydeden Erhürman, üretim yapan insanların çok zor durumda kalacaklarını belirtti.

“30 bin işçi sigorta sisteminin dışına çıktı”

CTP lideri Tufan Erhürman yeni belirlenen asgari ücrete de değinirken, bir yandan 6 bin 090’lık net rakamın geçinmek için yeterli olmadığının açık bir şekilde görüldüğünü, ancak, bu rakamın da küçük esnaf tarafından ödenebilirliğinin sorgulandığını belirtti. Bu ücretin ödenebilir bir ücret olmaması halinde kayıt dışılığın ve/veya işsizliğin artacağını ifade eden Erhürman, 2020 yılının Mart ayından beri işsizlik oranının arttığını dile getirdiklerini ancak hükümet tarafından bunun yalanlandığını belirtti. Resmi rakamlara göre 2020 yılının Ocak ayından 2021 yılının Kasım ayına kadar 30 bin işçinin sigortalar sisteminin dışına çıktığını aktaran Erhürman, bunların yönetsel zafiyet olduğunu vurguladı. Kritik bir seçimin eşiğinde olduklarına değinen Erhürman, hükümete gelmelerinin hemen ardına uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planını hayata geçirmek için çalışma başlatacaklarını söyledi. Bu planı sivil toplum örgütleriyle birlikte hazırlayıp Meclis’ten geçireceklerini ifade eden Erhürman, “Türkiye’yle imzalanacak protokollere ne yazacağımızı o plana göre belirleyeceğiz ve yazdıklarımızı yapacağız” dedi.

Mamülcü: Daha nitelikli bir yaşam şekline geçmek için çalışmak zorundayız

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü de yaptığı konuşmada daha nitelikli ve dünyalı yaşama şekline geçmek için toplum olarak çalışmak zorunda olduklarını söyledi. Dernek olarak daha sürdürülebilir bir hükümet anlayışı ve yasaların geliştirilmesi beklentisinde olduklarını kaydeden Mamülcü, ekonomi, hukuk, eğitim ve sağlık gibi alanlarda reformlar yapılması gerektiğini ifade etti.