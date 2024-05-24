Erhürman, Tüm’ü kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurt Dışı Örgütlenmeden sorumlu Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde Genel Başkan Tufan Erhürman’a Genel Sekreter Asım Akansoy, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Besim ve Milletvekili Armağan Candan da eşlik etti.