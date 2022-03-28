Erhurman: Tarihin cilvesi bizi felakete sürüklüyor

Ayşe GÜLER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin anayasayı görmezden gelen tavrını eleştirdi, "Tarihin cilvesi bizi felakete sürüklüyor" dedi.

Hükümetin reform iddiası ile ortaya koyduğu yerel yönetimlerle ilgili tasarıların ciddi yanlışlar içerdiğini, yerel seçimleri kasım ayına ertelemek istemenin ise Anayasa'ya aykırı dayatma olduğunu belirtti.

"Aklın yolu bu ivedilik istemi ve tasarıları geri çekmektir" diyen Erhürman, dayatma ile yol alınamayacağını belirtti.

Erhürman, Hükümetin Meclis’te yasa tasarılarını gündeme getirirken konsensüs ve diyalog arayışı içerisinde olmamasını eleştirdi.

“27 Kasım’ın neden hedef koydunuz? Yetiştiremediğiniz işi seçime neden 3 ay kala gündeme getirme gafleti içerisindeydiniz?” diyen Erhürman, “Tamam olmayan metinleri gündeme getirip de, 27 Kasım’a ertelemenin manası nedir? Yaptığınız işin baddos olduğunun farkındasınız” dedi.

Erhürman, özetle şöyle devam etti: “Türkiye ile imzalanan protokolde toplu iş sözleşmesinin dolduğu takdirde eskisinin yürürlükte olmayacağı yazmıyor muydu? Bunun altına imzayı attınız. Neden Türkiye’ye yanlış şekilde söz verdiniz? Ne yaptığınız farkında değilsiniz. Evet, o dönemde Ersan Saner hükümetiydi. Ama pek çok bakan, o kabine de bakandı. Bir öyle bir böyle…”

“Hazırlanan çalışmanın içerisinde reformun r’si yok. Sadece belediye sayısını azaltmak” diyen Erhürman, yerel yönetim reformdan bahsedilecekse siyasi parti başkanlarıyla önceden görüşülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Erhürman, çalışma içerisinde özellikle intibaklarla ilgili ciddi eksikliğe değinerek, şu anda Dikmen, Tatlısu ve Yeniboğaziçi Belediyesi’nde çalışanların motivasyonun kırıldığını, çalışanların ne olacağını bilmediğini söyledi.

“Hangi kritere göre Dikmen’i, Tatlısu’yu, Yeniboğaziçi Belediyesi’ni kapatacaksınız?”

Hükümete “Hangi kritere göre Dikmen’i, Tatlısu’yu, Yeniboğaziçi Belediyesi’ni kapatacaksınız?” diye soran Erhürman, “Gerekçede tedavüle etmek diye bir kelimenin ne olduğunu bilmeyen cahil bir Meclis olduğunu kaydetmek üzeresiniz” şeklinde konuştu.

“Meclis’te bizi yan yana oturamayacak noktaya getiriyorsunuz”

Erhürman, hükümetin yerel seçimin ertelenmesi için gündeme getirdiği yasa tasarısının Anayasa’ya aykırı olduğunu bilmemesi halinde Meclis’te yan yana bir şey yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

Memleketin kaosa sürüklendiğini dile getiren Erhürman, “Öyle bir çalışma gündeme getiriyorsunuz ki seçimlerin Haziran’da yapılması baki kalacak. Ama bu seçim 4.5 yılda olacak, diğer seçim 3.5 yılda olacak” dedi.

Erhürman, “Ersin Tatar’ın ifadesi ile tarihin cilvesi, onun orada sizin burada (Meclis’te) oturmanızdır. Bu cilve bizi felakete sürüklüyor. Bu Mecliste bizi yan yana oturamayacak noktaya getiriyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Tasarıyı geri çekin”

Hükümetin ‘reform’ ortaya koyarken, belediyelerin bu sürede nasıl ayakta kalacağı bir çalışmayı gündeme getirmemesini eleştiren Erhürman, tasarıların geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman, hükümetin gündeme getirdiği çalışmanın Anayasa’ya aykırı olduğunu, ülkenin çok büyük bir kaosa sürükleneceğini vurguladı.

Yasa tasarılarını ‘kaos yasa tasarıları’ olarak nitelendiren Erhürman, “Bu çalışma ile ayakları üzerinde duran belediyeleri de kaosa sürükleyeceksiniz. Üzüleceksiniz biliyorum ama ayakta duran belediyelerin hangi belediyeler olduğu bellidir” şeklinde konuştu.