Erhürman: “Tarihe sivil darbeciler olarak geçtiniz”

Hükümet’in yerel seçim tarihinin Kasım’a alınmasına ilişkin tasarısını görüşen Genel Kurul’da söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümet’in ‘minareyi çaldıktan sonra kılıf uydurma’ çabasında olduğuna işaret etti, Anayasa’nın pas pas edilerek Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı seçilmesinin ardından seçimin ertelendiğini hatırlattı.

Yerel seçim tarihinin gelmesine karşın yine Anayasa’nın pas pas edildiğini ifade eden Erhürman, bundan sonrasını tanzim etmek için de Kasım ayına yerel seçim tarihi getirildiğine işaret etti.

Kasım ayının ‘bütçe’ ayı da olduğu için seçim için uygun olmadığını kaydeden Erhürman, Meclis’te yoğun bütçe görüşmeleri yapılırken yerel seçim yapılmasını eleştirdi.

“Anayasa’yı pas pas etmekten zerre rahatsızlık hissetmiyor musunuz” diye soran Erhürman, Anayasal düzenin bir fiil ihlal edildiğini, bu yapılana başka bir ülkede ‘sivil darbe’ dendiğini vurguladı.

“Birincide ‘halkın derdi seçim değil’ dediniz, ikincisinde ‘reform’… İşte reform da yaptınız, onu da zihniyetinize benzettiniz” diyen Erhürman, hiçbir şekilde böyle bir şeye ona vermelerinin mümkün olmadığını altını çizdi.

Erhürman Hükümet mensuplarına “Tarihe sivil darbeciler olarak geçtiniz” diyerek seslendi.

Berova: “Düzenlememiz Anayasa’ya uygun, ivedilik istiyoruz”

UBP Milletvekili, Grup Başkan Vekili Özdemir Berova, muhalefeti eleştirdi, bir şeyi defalarca yüksek sesle söylenmesinin alışkanlık haline getirildiğini savundu.

Getirdikleri düzenlemenin Anayasa’ya da uygun olduğunu ileri süren Berova, ivedilik istemlerini yineledi.

Erhürman: “Bu yorumlar hukuktan soğutma suçu”

“Bu yorumlar hukuktan soğutma suçu” diyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Özdemir Berova’nın yorumlarını eleştirdi.

Özdemir Berova’nın seçimlere ilişkin Anayasa’daki hükümleri yanlış yorumladığına işaret eden Erhürman, “40 defa söyledik de bir şey mi oldu? 40 defa söyledik de anladınız mı? Yine gelip bu kürsüden abuk subuk yorumlar yapıyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Siz burada Anayasa’ya aykırı bir Meclis kararı çıkaramadınız. Anayasa Mahkemesi’ne gitmeyelim diye çıkaramadınız” diyen Erhürman, “Memleketi nerelere getirdiğinizin farkına varın” dedi.

Meclis’e ve halka akıllara durgunluk veren bir süreç yaşatıldığını ve bunun savunulduğunu da vurgulayan Erhürman, bunları söylemekten vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.