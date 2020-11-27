Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Yaralıların tedavileri sürüyor
Erhürman, parti başkanlarıyla 18.00’de buluşuyor

Erhürman, parti başkanlarıyla 18.00’de buluşuyor

Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde, Mecliste temsil edilen tüm parti başkanlarını bu akşam yemeğe davet etti. Yemek 18:00'de Valide Hanım Konağı'nda olacak.

A+A-

Tufan Erhürman, mecliste temsil edilen tüm parti başkanını bu akşam yemeğe davet etti. Yemek 18:00'de Valide Hanım Konağı'nda olacak. Ersan Saner, başka bir programı olduğunu söyleyerek, katılamayacağını açıkladı. Diğer 5 partinin başkanı bu akşam yemekte buluşacak.

Bu haber toplam 456 defa okunmuştur
Etiketler : , ,