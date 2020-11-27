Erhürman, parti başkanlarıyla 18.00’de buluşuyor
Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde, Mecliste temsil edilen tüm parti başkanlarını bu akşam yemeğe davet etti. Yemek 18:00'de Valide Hanım Konağı'nda olacak.
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Tufan Erhürman, mecliste temsil edilen tüm parti başkanını bu akşam yemeğe davet etti. Yemek 18:00'de Valide Hanım Konağı'nda olacak. Ersan Saner, başka bir programı olduğunu söyleyerek, katılamayacağını açıkladı. Diğer 5 partinin başkanı bu akşam yemekte buluşacak.
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