Erhürman, parti başkanlarıyla 18.00’de buluşuyor

Tufan Erhürman, mecliste temsil edilen tüm parti başkanını bu akşam yemeğe davet etti. Yemek 18:00'de Valide Hanım Konağı'nda olacak. Ersan Saner, başka bir programı olduğunu söyleyerek, katılamayacağını açıkladı. Diğer 5 partinin başkanı bu akşam yemekte buluşacak.