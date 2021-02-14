Erhürman: “Özel sektörün devleti yok mu?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman, Maliye Bakanlığı’nın yapacağı borçlanmada “özel sektörüm görmezden gelinmemesini” istedi.

“Özel sektör, toplu taşımacılar, seyahat acenteleri, esnaf, işçiler tükenme noktasında” diyen Erhürman, “Bu insanlarla ilgili bir şey var mı bu harcama planında?” diye sordu.

Erhürman, “Yoksa onlara özel sektörün devleti yok denilmeye devam mı edilecek” diyerek, bunun, herkesi bitirecek bir gelişme olacağını belirtti.

İŞTE O PAYLAŞIM

Devlet 500 milyon TL borçlanmaya gidiyor. Harcama planı hazır mı? Özel sektör, toplu taşımacılar, seyahat acenteleri, esnaf, işçiler tükenme noktasında. Gelirleri sıfırlandı, giderleri devam ediyor. Devletin vereceğini açıkladığı katkılar verilmiyor, gecikiyor, budanıyor. Ama devletin alacakları talep ediliyor.

Bu insanlarla ilgili bir şey var mı bu harcama planında?

Yoksa onlara "özel sektörün devleti yok" denilmeye devam mı edilecek? Bu iş, onların da "madem biz devlet için yokuz, devlet de bizim için yok" demesine doğru gidiyor.

Bu, yalnızca özel sektörü değil herkesi bitirir. Tekrar ediyorum: Özel sektörü görmezden gelen bir borçlanma planını aklınızın ucundan bile geçirmeyin!