Erhürman: “Önce göz altı, sonrasında da tutuklama kararı bekliyoruz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İsias Otel’le ilgili olarak dört kişinin yakalandığına işaret etti, şimdi önce göz altı, ardından da tutuklama kararı beklediklerini vurguladı, “Sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“İnsanlarımızı, çocuklarımızı kaybettiğimiz İsias Otel ile ilgili olarak dört kişi yakalandı.

Savcı nezaretinde numuneler toplandı. Onun dışında elimizde, orada bulunan bir yargıcımızın nezaretinde İnşaat Mühendisleri Odamız tarafından ve dün itibarıyla DAÜ'den konunun uzmanı bir öğretim üyemiz tarafından alınmış numuneler de var. Bunlar önemli!

Yakalama gerçekleşti. Yolumuz uzun! Şimdi önce göz altı, sonrasında da tutuklama kararını bekliyoruz. Sonuna kadar takipçisi olacağız...”