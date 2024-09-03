Erhürman: “Nüfusu bilmeden ülke yönetilmez”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ersin Tatar’ın “1000 dolar asgari ücret olmaz” ifadelerini değerlendirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

"1000 dolar asgari ücret olmaz" dedi Sn. Tatar!

Normalde Euro 38 TL iken, üstelik orada yaşayanlar hayat pahalılığından şikayet ederken alış-veriş güneye de kaymaz.

Normalde asgari ücret döviz bazında bile yükselirken alım gücü de asgari ücretin yükselişiyle birlikte düşmez.

Dahası mesela nüfusu bilmeden ülke yönetilmez. İnsanların "yurtsuzluk" hissi her gün daha da yoğunlaşırken ülkeyi yönettiğini iddia edenler bunu görmezden gelmez.

Öncü sektörü turizm olan bir ülkede çevre bu hale sokulmaz. Alım gücü düşerken pek çok insan dünyanın parasını ödeyerek eğitim ve sağlık hizmetlerini özelden almak zorunda kalmaz.

Normalde içeride de dışarıda da başımıza işler açılacağı öngörülür, "yörüyün da gorkmayın denmez".

Dünyaya açılmak gibi temel bir meselesi olan bir ülkede dünyayla ilişkileri her gün biraz daha fazla sekteye uğratacak "politika"lar uygulanmaz, vs.

Neyse, bir yerden başlamak lazım elbette...

Ticaret Odası Genel Kurulu'nda "oy kaybı göze alınarak" (belli ki Ticaret Odası üyelerinin asgari ücretin yüksek olduğunun söylenmesinden rahatsız olacağı düşünülüyor!) bu konuşma yapıldığına göre, yavaş yavaş diğer konulara da sıra gelecektir! Aceleye gerek yok...”