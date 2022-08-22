Erhürman: “Maalesef bu iş de mahkemede bitecek”

KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in “Belediyeler Reformu Yasası’nı Çarşamba gün Meclisten geçireceğiz” ifadelerine karşın, hükümet ortağı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “bu bir reform değil” sözlerini sarf etmesine değinen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Evet, bu bir reform falan değil! Ülkemizde yerel yönetimleri reforme etmediği gibi, tam tersine deforme edecek” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, “Dileğimiz hatadan ve "ben yaparım olur" tavrından dönülmesidir. Aksi halde maalesef bu iş de mahkemede bitecek!” uyarısında bulundu.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sn. Arıklı, "bu bir reform" değil diyor. Sn. Ünal Üstel ise "belediyeler reformu yasasını Çarşamba günü Meclis'ten geçireceğiz" diyor.

Evet, bu bir reform falan değil! Ülkemizde yerel yönetimleri reforme etmediği gibi, tam tersine deforme edecek. İş yapanları da yapamaz, batmayanları da yüzemez duruma getirecek! Yaratılan karmaşanın içinden kimse çıkamayacak. Bunların hepsini bir kez de halka açık biçimde Meclis'te dile getireceğiz.

Dileğimiz hatadan ve "ben yaparım olur" tavrından dönülmesidir. Aksi halde maalesef bu iş de mahkemede bitecek!”

Üstel: Belediyeler Reformu Yasası’nı Çarşamba günü Meclis’ten geçireceğiz