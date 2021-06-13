Erhürman Lefke’de: “Üreten yok olmaz!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve ana muhalefet lideri Tufan Erhürman uzun süredir devam eden ziyaretleri çerçevesinde bu kez de Lefke bölgesinde bir dizi temaslarda bulundu.

Erhürman, Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği’nin birlikte organize ettiği 11. Lefke Ceviz Festivaline katılarak bölge esnafını ziyaret edip festivale katılanlarla bir araya geldi. Organizasyonda emeği geçenleri kutlayıp bölge halkının ürettiği ürünlerin değer bulmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Erhürman, “Üreten yok olmaz” sloganını da hatırlatarak üretimden kopmamamız gerektiğini bir kez daha vurguladı.