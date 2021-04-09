"Cenevre'deki toplantıdan 'federasyon temelindeki görüşmelerin başlaması kararı' çıkmalı"
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, bu sabah Almanya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Franz-Josef Kremp’i Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, bu sabah Almanya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Franz-Josef Kremp’i Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.
Görüşmede, Nisan ayı sonunda Cenevre’de yapılacak gayrı resmi 5 + BM toplantısı hakkında görüşler paylaşıldı. Büyükelçi Franz-Josef Kremp’e, CTP’nin Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon tezini savunduğu hatırlatıldı ve Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantıdan bu temeldeki görüşmelerin yeniden başlaması gerektiği ifade edildi.
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Etiketler : ctp, tufan erhürman, FİKRİ TOROS