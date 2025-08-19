Erhürman: Kıbrıs Türk halkının haklarını söke söke alacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in yaptığı antlaşmalarla Kıbrıslı Türkler adına da egemenlik kullandığına işaret etti ve “Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkını söke söke alacağız” ifadelerini kullandı. Masada Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunacaklarının altını çizen Erhürman, beş yılda, on yıl kaybedildiğine işaret etti.

Karaoğlanoğlu’nda yurttaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a bölge halkı yoğun ilgi gösterdi. Erhürman’a ziyaretleri kapsamında TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve birçok milletvekili de eşlik etti.

“Karma evliliklerden doğan çocuklarımızın AB vatandaşı olma hakkı savunulmadı”

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman da yaptığı konuşmada, “Kararlılığımız her gün biraz daha artıyor” ifadelerini kullandı. Parti ayrımı gözetmeksizin hep birlikte yürümeye devam ettiklerini vurgulayan Erhürman, “Beş koca yılı geride bıraktık. Beş yıl önce 13 yaşında olan çocuğumuz bugün 18 yaşında; 15 yaşında olan bugün 20 yaşında. 18. yaş gününde Avrupa’da okumak için bir karar verecekseydi ya da “karma evlilikten” doğan bir çocuk olsaydı, 18 yaşında Avrupa’da okuma fırsatını kaçırdı. Çünkü Sayın Tatar, “karma evliliklerden doğan çocuklarımızın”, annelerinin ak sütü gibi helal olan AB vatandaşı olma hakkını savunmaktan kaçındı. “Kahve içmem, yemek yemem” dedi. Dört yıl boyunca hiçbir şey görüşülmedi. Son bir yıl da görüşür gibi yapıldı; Cenevre ve New York oldu, hiçbir şey konuşulmadı” dedi. Beş yıl içerisinde ilk defa tam anlamıyla müzakeresiz bir dönem geçirildiğini kaydeden Erhürman, “Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle ilgili hiçbir müzakere yapılmadı. GYÖ’lerle ilgili de hiçbir şey görüşülmedi. Karma evliliklerden doğan çocuklarımızın vatandaşlık hakkı bir insan hakkıydı ve bunun sağlanması gerekirdi, o dahi konuşulmadı” dedi.

“Bu adanın tamamının iki eşit kurucu ortağından biriyiz”

Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticarette sayısız sorun çıktığını, bu sorunların da konuşulmadığını vurgulayan Erhürman, “Yeni geçiş noktası açmayı bırakın, Metehan eziyete dönüştü, o da konuşulmadı. GYÖ’ler açısından tamamen boş geçen beş yıl oldu. Kıbrıslı Türkler bu beş yılda, daha önce hiç olmadığı kadar yok sayıldı” dedi. Tufan Erhürman, “Bu beş yıl içerisinde biraz daha “yoklaştırıldık.” Dünyaya açılmayı bırakın, dünyaya sürekli kapanan bir Kıbrıs Türk halkı yaratıldı” diye konuştu. “Türkiye’ye gidemeyen Kıbrıslı Türkler var, Güney’e geçemeyenler var, dünyanın hiçbir yerine gidemeyenler var. Bu ülkenin müteahhitleri şu anda dünyanın herhangi bir yerine gitmeye çekinir oldu” diyen Erhürman, bu sorunların da görmezden gelindiğini ifade etti. Tufan Erhürman, “Ersin Bey “Ben yeni bir politika istiyorum” dedi. İki devletlilik dediği günden beri ne istediğini anlamaya çalışıyoruz. Biz, “Çözüme kadar 1960 Anayasası’ndan kaynaklı hangi hakları kullanıyorsa Kıbrıslı Rumlar, aynılarını Kıbrıslı Türkler de kullanacak” diyoruz. Biz sadece Girne’de, Mağusa’da değil; Limasol’da, Baf’ta, Larnaka’da da ortağız. Biz bu adanın tamamının iki eşit kurucu ortağından biriyiz” diye konuştu.

“Beş yılda, on yıl kaybettik”

“Beş yılda, on yıl kaybettik. Olduğumuz yerde de kalmadık” diyen Erhürman, beş yıl önce TMK’nın sorgulanmadığını ama şimdi “etkili bir iç hukuk yolu mudur, değil midir” diye sorgulanmaya başlandığını belirtti. “Hepimizi birleştiren tek unsur çocuklarımızdır. Bu memleketin insanı yemez yedirir, giymez giydirir. Nesi var nesi yok çocuklarına bırakmanın peşindedir. Ben kendi çocuğuma böyle bir ülke bırakmak istemiyorum. Çocuklarımıza borcumuz var. Bu ülke yaşanılabilir bir ülke olacak. Gitmeyi düşünenler gitmeyecek, gidenler dönecek. Bu bizim borcumuzdur” diyen Erhürman, önümüzdeki seçimlerin tarihsel bir seçim olduğuna dikkat çekti. Erhürman, “İlkellikten, çağ dışılıktan çok yorulduk. Hep beraber umudu yeşertip büyüteceğiz. Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkını söke söke alacağız” dedi. “Bunu almanın yolu da iki eşit kurucu devletin, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal yapıdan geçer. Bizim bu adadan başka adamız yok. Cumhurbaşkanlığından başka dışarıya açılan penceremiz yok. Bu halk, ekimden sonra yeniden hem kendisiyle hem ülkesiyle gurur duyacak. Hiç kimse bu halkın gururuyla, onuruyla oynayamayacak” dedi ve hiçbir ayrım gözetilmeyeceğine vurgu yaptı. Tufan Erhürman, “Çocuk, torun hasreti çeken sadece CTP’liler, TDP’liler değil. YDP, UBP, DP’li de endişe taşır, çocuğu göç edecek diye. Birileri bölmeye çalışacak, biz birleştireceğiz. Birileri parçalamaya çalışacak, biz bütünleştireceğiz. Beraber yürüyelim, beraber kazanalım. Bu çok güzel ülke, çok güzel yönetilecek. Hep birlikte çok daha güzel bir ülke olacak” diye ekledi.

Talat: Cumhurbaşkanlığına kendi sözümüzü taşıyacak bir lideri seçeceğiz

Etkinlikte konuşan CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, önümüzdeki seçimin çok kritik ve önemli olduğunun altını çizdi. “Son beş yılda Kıbrıs Türk halkı olarak çok büyük badireler atlattık” diyen Talat, Kıbrıs Türk halkının dünyada görünür bir halk olma yolundan çıktığını belirtti. Talat, “Cumhurbaşkanlığına kendi sözümüzü taşıyacak bir lideri seçeceğiz” dedi.

Çeler: Bu iş sağ-sol işi değil, bu seçim temsil edilebilme seçimidir

TDP Zeki Çeler de etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu seçim, beş yıl boyunca bizi utandıranlardan kurtulmanın; bizi dünyadan uzaklaştıranların seçimidir” dedi. Çeler, “TDP olarak biz amblemimizi bir yere koyduk, “Önemli olan toplumdur” dedik. Bu iş sağ-sol işi değil, bu seçim temsil edilebilme seçimidir. Hep birlikte yürümeye devam edeceğiz” dedi.