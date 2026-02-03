“Engelliler Yasası’nda kanser hastaları için iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz” “Kamuda çalışan hastalarımız için hayat rutin şekilde devam ederken, özel sektörde çalışan hastalarımız işe dönme ya da iş bulma konusunda sorunlar yaşamaktadır”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Ayşe Kanlıada, kanserde erken teşhisin önemine vurgu yaparak, "Kanserden korkmayalım, geç kalmaktan korkalım.” ifadelerini kullandı.

Kanser hastaları için Engelliler Yasası’nda iyileştirme yapılmasını talep eden Kanlıada, özellikle özel sektörde çalışan hastaların işe dönme ve iş bulma konusunda sorun yaşadığını belirtti.

Kanser hastalarına yardımcı olmak ve hastalığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla kurulan Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), “4 Şubat Dünya Kanser Günü” dolayısıyla, bugün Çağlayan’daki dernek ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada ile Yönetim Kurulu üyeleri Doç. Dr. Hale Alibaba Erden ve Fatma Sabri yer aldı.

Kanlıada: “Kanserle mücadelede erken teşhis, tedaviye erişim ve toplumsal farkındalık önemli”

KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada, yaptığı konuşmada 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla kanserle mücadelede erken teşhisin, tedaviye erişimin ve toplumsal farkındalığın önemine işaret ederek, kanserin, küresel çapta milyonlarca insanı etkileyen bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğini vurguladı.

Kanlıada, düzenledikleri toplantıyla gündemi canlı tutmayı ve farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyleyerek, dernek olarak kanserle mücadelede ilerlemeyi, kanser kontrolünü sağlamayı ve tedavi ile ilaçlara zamanında ve kolay erişimin önemini vurgulamayı amaçladıklarını ifade etti.

2005 yılından kurulan Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü’nün (UICC) kanserin önlenmesi, teşhisi ve tedavisi konusunda dünya genelinde çalışmalar yürüten en büyük küresel kanser ağı olduğunu belirten Kanlıada, örgütün üye ülkelerde kanser hastalarının ve hasta yakınlarının yaşadığı sorunları ortaya koymayı ve bu mücadelede karşılaşılan engelleri gözler önüne sermeyi hedeflediğini söyledi.

Kanlıada, “UICC, 170 üzerinde ülke ve 2 binden fazla sivil toplum örgütünün üye olduğu bir kuruluş. Kanser kontrollü hakkında dünyaya kanser eğitiminde ve yapılması gerekenlerde yol göstericidir.” ifadelerini kullandı.

UICC verilerine değinen Kanlıada, verilerin, kanserin global bir sorun olduğunu, tüm ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini, tedaviye ve ilaca erişemeyen hastaların yüzde 70’inin hayatını kaybettiği, buna karşın tedaviye hızlı ve kolay erişim sağlayabilenlerin yüzde 90’a varan oranlarda hayatta kaldığını işaret ettiğini söyledi.

“Tedavi ve ilaç erişimindeki sorunların çözümü, siyasi otoriteler tarafından sağlanmalı”

Kanserin eskiden olduğu gibi korkulan bir hastalık olmadığını vurgulayan Kanlıada, farkındalığın önemine değindi.

Ülkede de tedaviye ve ilaçlara erişimde yaşanan sorunların çözümünün siyasi otoriteler tarafından sağlanması gerektiğini dile getiren Kanlıada, yetkililerin bu sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Kanlıada, derneğin, ilaç sıkıntıları, onkoloji doktorları, hemşireler ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, psikolojik desteğin artırılması gibi konuların takipçisi olmaya devam edeceğini belirtti.

Uluslararası Kanser Örgütü’nün 2026 Dünya Kanser Günü konseptini, 2025–2027 üç yıllık döngünün bir parçası olarak “Benzersizler Bir Arada” (United by Unique) temasıyla açıkladığını hatırlatan Kanlıada, her kanser deneyiminin kişiye özel olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

“Hastalardan ziyade insanı görmeyi, kanser bakımının geleceğini bu bakış açısıyla yeniden şekillendirmeyi, kanserle yaşayanların, hasta yakınlarının ve bakım verenlerin benzersiz hikayelerine odaklanarak gerçek dünya tecrübelerini ön plana çıkarmayı hedeflemektedir. Benzersiz bireylerin kanserle mücadele ve tedaviye erişimde eşitlik (equity) sağlamak amacıyla bir araya gelmesini teşvik etmektedir. Bu konseptle 2026 yılında sadece farkındalık yaratmanın ötesine geçerek kanser tedavisi ve bakımında somut, insan merkezli adımlar atılmasına odaklanarak hasta hikayelerinin ön plana çıkarılmasının önemini vurgulamaktadır.”

“Engelliler Yasası’nda kanser hastaları için iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz”

“Her kanser hastasının bir hikâyesi vardır. Biliyoruz ki bu hikâyeler kolay yaşanmıyor; derin izler ve anılar bırakıyor.” diyen Kanlıada, tedavi sürecini başarıyla tamamlayan üyelerin bu kez farklı bir yaşam mücadelesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Kanlıada, kamuda çalışan hastalar için hayat rutin devam ederken özel sektörde çalışanların işe geri dönme ya da yeni iş bulma konusunda ciddi sorunlar yaşadığını vurguladı.

Kanser hastalarının özel bir yasası olmadığını, Engelliler Yasası altında ve sadece tedaviler sırasında bir katkı alabildiğine vurgu yapan Kanlıda, “Önemli olan ikinci kez yaşama doğan kişilerin iş dünyasına kazandırılmasıdır” dedi.

